In Sicilia prosegue a pieno ritmo il grande piano di potenziamento della rete ferroviaria dell’Isola, con il colosso Webuild impegnato in prima linea, non solo nel progetto di realizzazione del Ponte sullo Stretto. L’ultimo importante passo avanti è stato compiuto con l’inizio dello scavo della galleria Taormina, nell’ambito dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria ad alta capacità Messina-Catania.

La talpa “Lucia”, una potente fresa meccanica del diametro di oltre 9 metri, ha iniziato a scavare in località Trappitello il binario dispari della galleria Taormina, che avrà una lunghezza complessiva di 6,1 km. La TBM è dotata di tecnologie all’avanguardia come la componentistica ad alta efficienza e il sistema di “continuous mining” che consentono elevate performance di scavo. I conci in calcestruzzo che andranno a rivestire la galleria vengono prodotti nell’innovativo stabilimento Webuild “Roboplant” di Belpasso, esempio di utilizzo di tecnologie 4.0 nel settore delle costruzioni.

7 cantieri in corso per potenziare gli assi Palermo-Catania e Catania-Messina

L’opera rientra in un più ampio piano di interventi che Webuild sta portando avanti in Sicilia, dove è impegnata complessivamente su 7 progetti ferroviari per un totale di 200 km di rete e 175 km di gallerie da realizzare. L’obiettivo è potenziare i collegamenti lungo le due direttrici Palermo-Catania e Catania-Messina, riducendo sensibilmente i tempi di percorrenza.

Grazie agli interventi in corso, si stima che i treni impiegheranno 2 ore per coprire la tratta Catania-Palermo, ben 60 minuti in meno rispetto ad oggi, e 45 minuti sulla Messina-Catania con un taglio di 30 minuti. Si tratta di un cambio di passo epocale per la mobilità ferroviaria in Sicilia, con importanti benefici per pendolari e viaggiatori.

Tre talpe partite in contemporanea per Napoli-Bari e Messina-Catania

Un segnale tangibile della nuova accelerazione impressa alle infrastrutture in Italia è arrivato recentemente con la partenza in contemporanea di 3 talpe meccaniche, impiegate da Webuild nei cantieri delle linee ferroviarie Napoli-Bari e Messina-Catania. All’evento hanno partecipato il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e i vertici di RFI e Webuild. Come sottolineato dall’AD di Webuild Pietro Salini, si tratta di un momento simbolico per il rilancio degli investimenti al Sud, con importanti ricadute occupazionali e di sviluppo per i territori interessati dai cantieri. Webuild conferma così il proprio impegno per realizzare infrastrutture moderne e sostenibili, nel rispetto dei tempi, dei costi e degli standard di sicurezza più elevati.