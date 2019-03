il commento del deputato del pd luca sammartino

“Netta affermazione della lista di Maurizio Martina sia a Catania sia in provincia. In città siamo primi a livello nazionale: un dato sorprendente che inaugura una nuova primavera, una ventata di freschezza. Infatti a guidare la lista c’era un trentenne che ha sbaragliato anche i soliti baronati. Le primarie confermano, con questa partecipazione, che esiste opposizione al governo e che i cittadini ricominciano a vedere nelle forze riformiste un alternativa per il Paese. Ringrazio i volontari, gli iscritti e i tutti i cittadini che hanno partecipato a questa giornata di festa della democrazia”.

Lo afferma il deputato del Partito democratico, Luca Sammartino, in merito ai risultati definitivi delle primarie nazionali a Catania e in provincia.

“Auguri di buon lavoro agli eletti all’Assemblea nazionale – aggiunge Sammartino – e al nuovo segretario, Nicola Zingaretti che sono certo lavorerà per l’unità del partito e per far sì che la responsabilità che gli elettori ci hanno riconsegnato in tutta Italia non venga tradita. Oggi più che mai dobbiamo unire il popolo riformista del nostro paese. Adesso a lavoro”.