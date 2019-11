il 23 e 25 novembre

In occasione della ricorrenza nazionale della giornata della violenza di genere, in difesa delle donne e dei più deboli, torna a Catania il Camper della Polizia di Stato, attrezzato con colori d’istituto, per la campagna informativa e di sensibilizzazione “Questo non è Amore”,

Le postazioni del camper saranno il 23 novembre in piazza Duomo dalle ore 9 alle ore 11 e all’interno della Villa Bellini dalle ore 11 alle ore 13.

Durante la mattinata del prossimo 25 novembre il camper sosterà all’interno dell’Istituto Comprensivo Dusmet del quartiere Librino, dove è previsto un incontro con gli studenti.