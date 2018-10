Su disposizione della Procura di Catania, carabinieri della compagnia di Giarre hanno arrestato il 30enne Salvatore Santoro, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip per rapina aggravata in concorso, detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione.

Secondo l’accusa, utilizzando lo stesso modus operandi l’uomo, a bordo di un Aprilia Scarabeo, rubato a Taormina, raggiungeva gli obiettivi ove irrompeva con il volto travisato da passamontagna e armato di pistola e, sotto la minaccia dell’arma, si impossessava dell’incasso. Tre le rapine messe a segno e due quelle tentate commesse tra il 12 e il 16 aprile in supermercati e farmacie di paesi etnei della fascia Ionica.