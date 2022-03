domani l'incontro a catania

Una delegazione della Democrazia Cristiana Nuova, guidata dal commissario regionale Totò Cuffaro, incontrerà venerdì 4 marzo, alle ore 12, il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, al PalaRegione di Catania.

Il dialogo verso le elezioni di autunno

“Riconosciamo e apprezziamo la sensibilità del Presidente della Regione nel volere incontrare la DC Nuova, partito che sta crescendo anche se in atto non è componente della coalizione di governo – dichiara Salvatore Cuffaro -. Con Musumeci vorremmo ragionare su ciò che è utile per la Sicilia e per gli interessi dei siciliani e discutere del futuro di una coalizione che credo sia importante che rimanga unita e coesa”.

Di nuovo in campo: due nomi pronti

Totò Cuffaro – nonostante la condanna per favoreggiamento aggravato alla mafia e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici – torna in campo: “Per ovvi motivi io non mi potrò ricandidare – aveva detto nelle scorse settimane – noi però stiamo riformando una squadra, abbiamo pronti due nomi, uno per il Comune di Palermo e uno per la presidenza della Regione siciliana: saranno due donne. I nostri nomi li proporremo, insieme, in un tavolo con il centrodestra, anche se nelle mie intenzioni prossime c’è sicuramente una possibilità di allargare a Italia Viva”.

Il dialogo con Matteo Renzi

E rilancia la nuova Dc, un centro allargato con dentro Italia Viva e Forza Italia. Lo ha detto nei giorni scorsi ai microfoni della trasmissione DiMartedì su La7: “La nuova Democrazia Cristiana che sto facendo rinascere vuole essere un partito moderato e centrista. Perché Renzi? Credo che sia quello che nell’area moderata ha la possibilità di tenere insieme gli spicchi dell’arancia”.

Il ‘campo largo’ in salsa sicula

La Sicilia torna laboratorio politico d’Italia fra campo largo in salsa locale e accordi trasversali. Ma la vera novità è sempre la ricerca di un nuovo Grande Centro. L’auto candidatura di Gianfranco Miccichè ha rotto gli equilibri, all’indomani dell’annunciato sostegno della Meloni al presidente della Regione e ricandidato Nello Musumeci.