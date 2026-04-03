Un giovane medico catanese contribuirà a scrivere la riforma delle scuole per l’accesso alla professione sanitaria. Il dottore Giuseppe Calaciura, 28 anni, dell’Università degli Studi di Catania, è stato nominato dal Ministro della Salute componente del tavolo tecnico per la riforma della formazione medica specialistica, in rappresentanza dei medici in formazione specialistica delle Isole.

Venti i membri individuati

È tra i venti membri individuati per contribuire alla revisione del sistema delle scuole di specializzazione medica, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione della formazione e rispondere alle esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Un articolato percorso di rappresentanza accademica

Calaciura vanta un articolato percorso di rappresentanza accademica e associativa. Durante gli anni universitari ha ricoperto l’incarico di consigliere del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania ed è stato Senatore Accademico. Ha inoltre svolto ruoli direttivi nell’associazione studentesca “La Finestra – Liberi di Scegliere”. Nel corso della formazione specialistica è stato tra i fondatori dell’associazione GMED, dedicata ai giovani medici, e ha ricoperto il ruolo di rappresentante degli specializzandi in Chirurgia Generale all’interno del Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Le parole di Calaciura appena nominato

“Esprimo profonda soddisfazione per la nomina, con la consapevolezza dell’importante responsabilità che porta con sé” dichiara Calaciura. “Come componente del tavolo tecnico ministeriale in rappresentanza degli specializzandi della Sicilia e della Sardegna, intendo creare momenti di confronto con tutti i colleghi delle isole, al fine di rappresentare al meglio le nostre esigenze a Roma e contribuire in maniera concreta alla riforma delle scuole di specializzazione medica”.

L’importanza della rappresentanza delle istanze delle isole e della loro specificità

La presenza di un rappresentante delle Isole all’interno del Tavolo tecnico costituisce un passaggio significativo per portare all’attenzione nazionale le specificità territoriali e le necessità formative dei medici in formazione specialistica del Mezzogiorno, con particolare riferimento a Sicilia e Sardegna.