E’ stato catturato dai carabinieri di Catania il 56enne sospettato di aver accoltellato la moglie di 51 anni, ieri sera nel rione Picanello. L’uomo era stato scarcerato da poche settimane.

Era uscito da qualche settimana dal carcere, dove era detenuto per reati contro il patrimonio, il 56enne ricercato dai carabinieri perché sospettato di avere accoltellato ieri sera a Catania la moglie di 51 anni, ferendola gravemente. La donna aveva deciso di separarsi.

L’aggressione è avvenuta in strada, davanti a un negozio, dove l’uomo sarebbe arrivato a bordo di uno scooter. Ci sarebbe stata una lite: la vittima avrebbe cercato riparo nell’attività commerciale, ma è stata raggiunta e colpita con diverse coltellate. L’uomo ha abbandonato sul posto lo scooter e l’arma utilizzata, un coltello da cucina, fuggendo a piedi.

La 51enne è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per le ferite riportate al torace, al collo, all’addome, gli arti superiori e inferiori. Ad operarla un equipe di medici multidisciplinare composta da specialisti di chirurgia generale, chirurgia toracica e chirurgia vascolare. Si è reso necessario anche un intervento di cardiochirurgia e quindi la donna è stata trasferita alla clinica Morgagni.

Sul posto per i rilievi i carabinieri della Sezione investigazione scientifica del comando provinciale che hanno recuperato l’arma del tentato femminicidio e un giubbotto. Le indagini dei militari dell’Arma sono coordinate dalla procuratrice aggiunta Liliana Todaro, che coordina il pool di magistrati di Catania che si occupa di reati contro le fasce deboli.