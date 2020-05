La donna ha rubato alcuni capi di abbigliamento

Il personale delle Volanti di Catania ha denunciato in stato di libertà per furto aggravato una donna di nazionalità rumena, M.M., di 40 anni. La donna è ritenuta responsabile del furto di alcuni capi di abbigliamento all’interno del punto vendita di una nota catena di negozi, in via G. D’Annunzio.

L’addetto alla vigilanza ha notato la donna che si aggirava tra gli scaffali afferrando alcuni capi di abbigliamento che ha nascosto in alcune buste. All’uscita però è stata bloccata dove sono posizionate le barriere antitaccheggio. La donna, suono del’allarme, ha ammesso le proprie responsabilità ed è stata consegnata agli agenti nel frattempo intervenuti.

La merce rubata, per un valore complessivo di 236 euro, è stata restituita alla responsabile dell’attività commerciale che formalizzava la denuncia presso gli uffici della Questura.