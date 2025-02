Un operatore aeroportuale avrebbe rubato i soldi ad una passeggera con mobilità ridotta. Lo spiacevole misfatto è accaduto presso l’aeroporto di Catania (Fontarossa) dove le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno rivelato il comportamento scorretto dell’uomo.

La vicenda

Il protagonista di questa spiacevole storia è un addetto all’assistenza per persone con difficolta motorie che ha escogitato un piano ai danni della passeggera. Mentre l’accompagnava verso la sala partenze, l’uomo ha chiesto di poter tenere la sua borsa, giustificando la richiesta come modo per facilitarle il tragitto.

La passeggera fidandosi delle parole dell’uomo ha accettato il gesto di apparente gentilezza. Poco prima che si dirigessero verso il gate, l’uomo ha chiesto di fermarsi un momento per andare in bagno. Approfittando della situazione, ha portato con sé la borsa e, una volta lontano dagli occhi della donna e della sua accompagnatrice, si è nascosto dietro un cartellone pubblicitario per prelevare i contanti all’interno del borsellino.

Una volta tornato ha restituito la borsa senza destare sospetti. Solo dopo aver raggiunto il gate, la vittima si è accorta della mancanza dei soldi e ha immediatamente segnalato l’accaduto agli agenti della Polizia di Frontiera.

Denuncia per furto aggravato

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini analizzando le registrazioni delle telecamere. Attraverso la collaborazione della Sac, la società che gestisce l’aeroporto, gli investigatori sono riusciti a identificare il ladro, che è stato fermato e denunciato per furto aggravato.

Rubano una carta di debito e la utilizzano al bar dell’aeroporto, arrestati a Catania

La Polizia di Stato ha denunciato un 31enne italiano e una donna 30enne di cittadinanza bulgara i quali, dopo aver rubato una carta di debito, l’avevano utilizzata per acquistare prodotti alimentari in un bar dell’aeroporto di Catania. L’episodio risale ad alcuni mesi fa.

Le indagini

Le indagini sono partite a seguito della denuncia di una donna che ha riferito agli agenti della Polizia di Frontiera di aver subito il furto della propria carta di debito mentre si trovava sul pullman per raggiungere l’aeroporto di Catania. In particolare, la signora ha raccontato di essersi accorta del furto in seguito alla ricezione di un sms, sul proprio telefono cellulare, che la avvertiva di una transazione a suo carico, presso un bar dell’aerostazione, transazione legata all’utilizzo della carta le era stata rubata.

I due rintracciati all’interno della sala partenze

Nell’immediatezza, gli agenti hanno acquisito informazioni dal personale di quell’esercizio commerciale, che ha anche fornite le descrizioni dei due individui che avevano indebitamente usato la carta. In questo modo i poliziotti sono stati in grado di rintracciare i due proprio all’interno della sala partenze. Gli stessi, inizialmente, hanno cercato di negare ogni coinvolgimento nella vicenda; tuttavia, mentre venivano interrogati dai poliziotti, la donna con un maldestro tentativo ha provato a disfarsi della carta di debito gettandola all’interno di un contenitore dei rifiuti.

Recuperata la carta

L’occhio attento degli agenti, che si sono accorti di quanto stava accadendo, ha consentito di recuperare la carta. I due sono stati, dunque, accompagnati negli uffici della Polizia di Frontiera, dove gli agenti li hanno denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato, nonché indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.