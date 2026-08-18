Pattugliamenti, verifiche su strada e perquisizioni

Prosegue a Santa Maria di Licodia l’attività di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa messa in campo dai Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un dispositivo rafforzato grazie al supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” e della Guardia di Finanza di Paternò. Un’azione coordinata che si inserisce nel più ampio piano di controllo del territorio predisposto per garantire sicurezza, ordine e rispetto delle norme, soprattutto nelle aree maggiormente esposte a fenomeni di microcriminalità.

Verifiche mirate su auto e moto

Nel corso delle ore pomeridiane, in stretta sinergia con la centrale operativa di Paternò, i militari hanno presidiato le zone di maggiore interesse operativo, le aree di aggregazione e le principali vie di collegamento, effettuando verifiche mirate su automobilisti e motociclisti. L’obiettivo: monitorare la circolazione stradale, prevenire comportamenti pericolosi e assicurare il rispetto del Codice della Strada. Sono state identificate 34 persone e controllati 16 veicoli; due le violazioni contestate, che hanno comportato sanzioni amministrative per un totale di 5.497 euro e il fermo amministrativo di un mezzo.

Perquisizioni e contrasto al consumo di stupefacenti

Parallelamente ai controlli su strada, i Carabinieri hanno eseguito perquisizioni personali finalizzate al contrasto del consumo e della detenzione di sostanze stupefacenti. In una di queste circostanze, un uomo è stato trovato in possesso di modiche quantità di droga: per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Catania quale assuntore, mentre la sostanza è stata sequestrata. Durante il pattugliamento di una zona periferica, i militari dell’Arma hanno inoltre rinvenuto tre veicoli risultati oggetto di furto. Dopo le verifiche di rito, i mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari, chiudendo positivamente un intervento che conferma l’efficacia del presidio costante del territorio.

L’intero dispositivo testimonia l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità, con un’azione capillare che punta a prevenire reati, scoraggiare comportamenti illeciti e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.