“Schifani è un ottimo presidente della Regione. La regola è che un buon presidente della Regione sia il

candidato della volta successiva”. A dirlo è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo a margine della prima giornata di Etna Forum in merito alla possibile ricandidatura del presidente uscente Renato Schifani.

La Russa si sbilancia per il 2027

Sollecitato dai giornalisti sull’argomento il Presidente del senato stavolta si è sbilanciato forse più del solito sponsorizzando senza remore Schifani. ” Naturalmente questo non dipende né da me né solo dal presidente. Dipende dai partiti, dalle forze politiche che lo sostengono. Ma io se devo esprimere un giudizio dico che è un buon presidente della Regione e che nella normalità un presidente della Regione, se decide di riproporre la sua candidatura, normalmente è ricandidato. Io appoggio il centrodestra, sempre e comunque” ha concluso lasciando aperta la porta ad ogni soluzione.

Era stato proprio Ignazio La Russa, nel 2022, a mettere sul tavolo il nome di Schifani quando la situazione sembrava essere in impasse a fronte del no opposto dall’allora coordinatore di Forza Italia alla ricandidatura di Nello Musumeci.

Anche Schifani a Etna Forum

Ieri sera ad Etna Forum c’era anche lo stesso governatore Renato Schifani che ha affrontato il tema politico di questi giorni ovvero i posti di sottogoverno e la riconferma o meno di Gaetano Armao alla guida della Commissione tecnico scientifica, ruolo che i partito vogliono riportare nell’alveo della trattiva per i sottogoverni ma che fino ad ora è rimasto un incarico tecnico.

“La Commissione tecnica specialistica va sottratta, come sempre è stato fatto, alla divisione politica” ha ribadito Schifani. “Mi confronterò coi partiti per ricordare questo principio nella logica di dialettica. La Cts è un organismo strategico ha lavorato tanto e molto bene, ed è stata riformata”.

Schifani ha ricordato i risultati degli ultimi anni e la composizione riformata “I componenti sono tutti nuovi e reclutati secondo principi che ho voluto dare modificando il regolamento. È un fiore all’occhiello dove tutti lavorano, non soltanto il presidente, bene. Per cui è evidente che troveremo una soluzione perché l’interesse di tutta la coalizione è quello di continuare questo percorso di aumento della crescita, dell’occupazione, dell’attrattività. L’attrattività nasce anche attraverso la velocizzazione dei pareri e la Cts è stata protagonista assieme all’assessorato con cui si confronta, l’assessorato all’Ambiente di Giusy Savarino che è stata altrettanto veloce nel recepire i propri pareri e trasformarli, con le proprie valutazioni, in autorizzazioni” ha concluso.