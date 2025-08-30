E’ un passaggio sotto l’arco di trionfo, una passerella trionfale quella del Presidente della Regione Renato Schifani dopo un mese di agosto carico di tensioni.

Dopo una intervista pubblica sul palco dell’Etna Forum, nella quale rompe il suo silenzio su tutti i temi delle ultime settimane Schifani riceve un’altra investitura, quella del Presidente del Senato Ignazio la russa. una investitura che viene sotto gli occhi del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, che di La Russa è il pupillo, d di tutto il mondo d’area in pratica.

L’investitura di La Russa

“Per ora siamo lontani dalla candidatura ma Renato Schifani sta lavorando molto bene. Non tocca a me fare indicazioni di nessun genere ma se posso esprimere un giudizio, lui sta lavorando molto bene” dice il Presidente del senato con prudenza ma con altrettanta chiarezza.

Ma la Russa va oltre e sposa la tesi che Schifani aveva ribadito poco prima dal palco, quella dell’esigenza di una continuità amministrativa “E attenzione: sia i sindaci che i Presidenti di regione hanno la necessità di programmare per dieci anni, perché altrimenti devono trovare uno che sappia continuare il lavoro. Ogni Presidente della Regione si augura di potere completare il lavoro” completa il suo ragionamento La Russa sempre a margine di Etna Forum, a Ragalna.

Cosa aveva detto poco prima Schifani

Rispondendo ad una domanda diretta sul,a sua ricandidatura e sul fatto che la scelta del candidato potesse essere legata all’esito del confronto interno a Forza Italia per la guida del partito in vista del congresso del prossimo anno Schifani aveva detto con chiarezza: “La continuità politico amministrativa è cosa diversa dalla guida di un partito” dice poi il governatore. “Io mi sono sempre trovato tutti gli alleati accanto e penso che questa iniziativa abbia bisogno di continuità per completare il percorso dei termovalorizzatori, di superamento dell’emergenza idrica, di riattivazione delle terme che ci permetteranno di lavorare sulla destagionalizzazione del turismo”.

E gli alleati hanno risposto subito forse meglio di quanto non abbia fatto l’opposizione interna del suo partito