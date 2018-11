Il questore di Catania emetterà 37 daspo nei confronti di altrettanti supporter del Catanzaro in merito a disordini avvenuti l’11 novembre scorso durante in trasferimento con un bus dell’Amt dal casello di San Gregorio dell’autostrada Messina – Catania allo Stadio Angelo Massimino, dove era in programma una partita con il Catania.

Uno di essi è stato denunciato per minacce al conducente e gli altri 36 per danneggiamento aggravato in concorso: durante il tragitto avevano scandito cori contro la città di Catania e contro la tifoseria etnea, ballando e colpendo ripetutamente con calci e pugni le strutture dell’autobus, mandando in frantumi un vetro divisorio i cui cocci non hanno fortunatamente colpito l’autista.

Il conducente inoltre era stato costretto a viaggiare con le portiere aperte e a disattivare il sistema di frenante di emergenza per impedire che i tifosi del Catanzaro lo attivassero, con grave pericolo per le stesse persone trasportate e per il resto del convoglio di forze dell’ordine che seguiva l’autobus.