tentavano di portare in giro i crocieristi

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato nell’ambito dei servizi disposti dalla Questura di Catania, finalizzati a contrastare in particolare il fenomeno dell’abusivismo e della illegalità diffusa, ha eseguito una serie di controlli su soggetti che gravitano nella zona del porto.

Durante lo sbarco dei crocieristi giunti a bordo delle navi “ Celebrity” e Infinity Constellation”, personale della Polizia di Frontiera del Porto di Catania, ha eseguito dei controlli. Agli agenti, non è sfuggito l’atteggiamento di due soggetti, in due momenti distinti, impegnati nel cercare di fingersi tassisti per intascare lauti guadagni, privi di ogni autorizzazione, i quali rallentavano la fila dei passeggeri bloccando l’afflusso degli stessi in uscita verso la città.

Per tale motivo, il personale della Polizia Giudiziaria, bloccava e identificava prontamente i due uomini, ai quali veniva comminata una sanzione amministrativa che comportava il successivo ordine di allontanamento (ORDAL) che prevede l’intimazione ad allontanarsi dal luogo nel quale si sono svolti i fatti per le successive 48 ore.