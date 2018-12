Il week-end di Serie C ha regalato il derby della Sicilia orientale Tra Sicula Leonzio e Catania. Le due sicule hanno pareggiato per 0 – 0. Un punto ciascuno, una partita terminata a reti bianche che viene accolta con maggior entusiasmo dalla squadra di Lentini, che nonostante una questione allenatore ancora irrisolta, fermano tra le mura amiche il Catania.

Non possono essere ugualmente soddisfatti gli etnei che lasciano per strada due punti preziosi. Ancora più importanti se si considera che la Juve Stabia nel pomeriggio aveva pareggiato. Il primato ora dista 8 punti e manca continuità.

Chi non ha deluso le aspettative è stato invece il Trapani. I granata di Italiano al “Provinciale” hanno superato il Rende, agganciandolo al secondo posto in classifica a quota 30 punti, seppur con una partita in meno. I trapanesi si confermano insuperabili in casa, dove non steccano mai.

Ha riposato invece il Siracusa. Ora appuntamento all’ante vigilia di Natale dove il Catania ospiterà la Cavese, il Trapani giocherà contro la Paganese fuori casa e il Siracusa farà visita al Catanzaro. Sarà riposo per la Sicula Leonzio del presidente Leonardi che riprenderà il 26 a Caserta.