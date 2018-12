Nel turno di riposo del Catania non hanno brillato le altre siciliane impegnate nel girone di Serie C. Il Trapani ospite a Viterbo, grida al miracolo dopo aver pareggiato 2 – 2 contro la Viterbese. Una partita al cardiopalma per i granata che nel primo tempo si trovavano già sotto di due gol.

Nella ripresa a dieci minuti dalla fine ci pensa Evacuo: l’esperto bomber realizza una doppietta nel giro di pochissimi minuti e manda in delirio i tifosi trapanesi. Un pareggio che può essere prezioso nell’economia del campionato per come è arrivato. Resta comunque il rammarico di non aver sconfitto l’ultima in classifica.

La squadra di Viterbo infatti ha totalizzato solo due punti ma ha giocato solo 7 partite. Non si va oltre lo 0 – 0 invece, nel derby siciliano tra Siracusa e Sicula Leonzio. Il punto va sicuramente meglio ai siracusani che riescono a staccare un po’ la zona calda della retrocessione.

Ennesima gara senza vincere per la compagine di Lentini che dopo un avvio a gonfie vele, sta rallentando parecchio la propria corsa alla zona playoff. Espulso De Rossi per somma di ammonizioni nella Sicula Leonzio.

Nel prossimo turno sarà proibitivo l’impegno per il Trapani che seppur una macchina da guerra in casa, ospiterà la Juve Stabia. Visita al Bisceglie per il Catania. La Leonzio ospita tra le mura amiche la Reggina mentre il Siracusa avrà una trasferta contro la Vibonese.