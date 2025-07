Sgominata dalla guardia di finanza una piazza di spaccio a Giarre (Catania). Il gip ha disposto 11 misure cautelari, tre sono finiti ai domiciliari e per otto è scattato l’obbligo di presentazione alla pg.

A gestire la vendita di droga, venduta anche a minorenni, una giovane coppia. Dalla loro abitazione, protetta da vedette e da un sistema di videosorveglianza, i numerosi clienti potevano acquistare dosi di cocaina, hashish e marijuana.

Nonostante le cautele adottate dagli indagati, grazie a intercettazioni, attività di videosorveglianza, anche con i droni, e pedinamenti i finanzieri di Riposto sono riusciti ad acquisire numerose prove che hanno consentito di sequestrare diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana e di trarre in arresto, in flagranza di reato, quattro persone per detenzione di stupefacenti.