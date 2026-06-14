Dramma in Brasile

Ore prima di morire, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas aveva pubblicato sui social una serie di storie dal Ponte do Esqueleto di Limeira, nello stato di São Paulo, in Brasile.

C’erano le foto dell’attrezzatura, dei braccialetti identificativi per il salto, degli organizzatori della giornata. E c’era una foto del banner della società Entre Cordas, con una didascalia scritta ridendo: “Chi è stato il pazzo che mi ha fatto saltare da un ponte?”.

Pochi minuti dopo, due addetti dell’evento l’hanno sollevata in posizione orizzontale, come in un volo superman, e l’hanno spinta oltre il bordo. Senza agganciarle la corda di sicurezza all’imbracatura. Maria aveva 21 anni ed era di Jandira, città della periferia di São Paulo. Ha percorso circa 40 metri di caduta libera fino al fondo di un canyon. I medici l’hanno dichiarata morta sul posto.

Cosa è successo sul ponte

Il video dell’accaduto sta circolando online. Nelle riprese si sentono le urla dei presenti nel momento esatto in cui Maria viene rilasciata: “la corda, gente, la corda”. Ma era già tardi. Gli addetti che l’avevano accompagnata al bordo non avevano collegato la corda di sicurezza all’imbracatura prima di spingerla.

Secondo quanto dichiarato alla Polizia Militare dai testimoni presenti, i lavoratori avrebbero semplicemente dimenticato di agganciarla prima del lancio. Maria non si era accorta di nulla: era stata portata sulla piattaforma, posizionata e spinta senza avere il tempo di verificare di persona l’attrezzatura.

Il fidanzato di Maria era anche lui presente all’evento. Alla notizia della sua morte è stato ricoverato per malore.

Gli arresti e la fuga di alcuni organizzatori

Dopo la caduta, alcuni organizzatori dell’evento hanno abbandonato la scena. Le forze dell’ordine ne hanno rintracciati due con l’ausilio di un elicottero della polizia, che ha sorvolato un’area boschiva adiacente al ponte. In totale, sei persone sono state fermate: cinque uomini e una donna. La Polizia Civile ha aperto un’indagine per stabilire le eventuali imputazioni.

L’evento si svolgeva al Ponte do Esqueleto, sul sentiero omonimo a Limeira. La società Entre Cordas, i cui addetti indossavano anche magliette con il logo di una seconda azienda chiamata Ih Voei, faceva pagare circa 27 euro a persona per il salto. Nel momento della morte di Maria, sul sito dell’organizzatore erano ancora attivi altri appuntamenti nelle settimane successive, inclusa una data prevista per l’11 luglio allo stesso ponte.