I carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante hanno individuato e denunciato un uomo di 47 anni e una donna di 39 anni, entrambi catanesi e già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili del furto di due collane in oro del valore complessivo di circa 5 mila euro. Il colpo è stato messo a segno nei giorni scorsi all’interno di una gioielleria del centro cittadino.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dal titolare dell’attività commerciale che, accortosi dell’ammanco dei preziosi, si è rivolto ai militari dell’Arma. L’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del negozio ha permesso agli investigatori di ricostruire la dinamica dei fatti e di identificare i due sospettati.

Il finto acquisto e il furto con l’escamotage

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la coppia si è presentata in gioielleria fingendosi interessata all’acquisto di alcuni monili. L’uomo ha spiegato al personale di voler regalare una collana alla compagna, chiedendo di poter visionare e provare diversi gioielli esposti nelle vetrine.

Dopo aver attirato l’attenzione dei dipendenti su vari articoli, i due hanno riferito di aver scelto due collane in oro, dichiarando però di voler tornare successivamente per concludere l’acquisto. In realtà, approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti a nascondere i gioielli nella borsa della donna e hanno lasciato il negozio senza destare sospetti.