Dramma a Senago (Milano)

Tre ragazzi di 17 e 18 anni sono morti all’alba di oggi a Senago, in provincia di Milano, dopo che l’auto su cui viaggiavano è finita nel canale Villoresi. Il conducente, un 19enne, è risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito ed è ora indagato per omicidio stradale plurimo aggravato.

Cosa è successo nella notte a Senago

L’allarme è scattato intorno alle 5.30 in via per Cesate, nel tratto che attraversa il Parco delle Groane. Una Audi A2 con a bordo nove giovani, tutti tra i 17 e i 19 anni, ha abbattuto una ringhiera di ferro ed è precipitata nel canale Villoresi. Secondo una prima ricostruzione, il tratto di strada è buio e l’asfalto presenta irregolarità: il conducente potrebbe aver perso il controllo del veicolo in prossimità di una curva, vicino a una pista ciclabile. Il gruppo stava rientrando da una serata trascorsa in un locale di Lainate. Nessuno dei nove occupanti indossava la cintura di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco con i sommozzatori e i carabinieri. Le operazioni di recupero dell’auto, immersa nel canale, sono proseguite per ore.

Le vittime: chi erano Lorenzo, Riccardo e Camilla

Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, entrambi 17 anni, sono stati recuperati senza vita dai sommozzatori dei vigili del fuoco durante le operazioni di soccorso. Camilla Copparoni, 18 anni, è stata rianimata a lungo dai sanitari del 118 dopo l’estrazione dall’auto, ma non ce l’ha fatta una volta giunta in ospedale. Gli altri sei giovani a bordo, incluso il conducente, sono sopravvissuti e sono stati trasportati in ospedale.

Il conducente indagato e l’alcol test

Il conducente dell’Audi è Gabriele Popovici, 19 anni, cittadino italiano. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dalla Procura di Milano. Dai primi test effettuati, il suo tasso alcolemico al momento dell’incidente era tre volte superiore al limite consentito dalla legge. Popovici si trova ancora ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, in stato di shock, in attesa dell’esecuzione del provvedimento di arresto disposto a suo carico.

Le reazioni: il cordoglio della sindaca Magda Beretta

La sindaca di Senago, Magda Beretta, ha commentato l’accaduto attraverso i propri canali social: “Una tragedia si è consumata questa notte, le vittime davvero troppo giovani. Voglio esprimere a nome della nostra comunità il più sentito cordoglio alle famiglie delle vittime e ringraziare i tanti soccorritori che si sono adoperati per intervenire. Non ci sono davvero parole, tanto dolore, troppo”.

Le indagini in corso

La Procura di Milano ha disposto l’autopsia sui corpi delle tre vittime per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Gli accertamenti tecnici sul veicolo e sul tratto stradale dove è avvenuto lo schianto proseguono nelle prossime ore, così come la verifica definitiva sul numero esatto degli occupanti dell’auto al momento dell’impatto, su cui le fonti delle forze dell’ordine hanno fornito indicazioni leggermente diverse nel corso della mattinata.