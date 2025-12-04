I finanzieri della Compagnia di Fontanarossa e funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli hanno sottoposto a sequestro 6 chili di esemplari di corallo a rischio estinzione all’aeroporto di Catania.

A essere intercettato, un uomo residente in provincia di Palermo, che – proveniente da Sharm el Sheikh – aveva occultato nei propri bagagli un’intera colonia di coralli formata da ben 16 esemplari rientranti nell’ordine della “scleractinia”, specie protetta dalla Convenzione internazionale di Washington – Cites che disciplina il commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.

Al passeggero è stata comminata una sanzione amministrativa di 5 mila euro.