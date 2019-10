Colpito un uomo che se l'è cavata con 5 punti di sutura

Passa la processione e si ferisce con una statuetta che si stacca dal santo. È accaduto a Biancavilla, nel Catanese. Un uomo è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un angelo in legno che si è staccato dalla vara di San Placido, patrono del paese etneo. La vicenda è riportata dal Giornale di Sicilia.

La statua, rovinando giù, ha colpito il devoto al capo mentre controllava i freni della vara. Subito sono scattati i soccorsi. Gli operatori del 118 lo hanno trasportato all’ospedale di Biancavilla dove gli sono stati applicati cinque punti di sutura e riscontrato un sospetto lieve trauma cranico. Dopo l’incidente, la processione ha ripreso il proprio cammino.

“Siamo ancora scossi dall’incidente che nel corso della processione di San Placido ha coinvolto un nostro confratello – hanno detto i confratelli di San Placido – Uno degli angeli posti nella parte posteriore della vara si è improvvisamente staccato, cadendogli addosso. L’angelo in legno ha ferito fortunatamente in maniera non grave il nostro caro fratello nella fede. Gli siamo vicini con la preghiera e il nostro affetto. Vigileremo per evitare che in futuro possa accadere nuovamente un così grave incidente. La sicurezza deve essere al primo posto in queste manifestazioni pubbliche”.

A Biancavilla da 310 anni si ripete la processione di San Placido, fin da quando cioè il martire benedettino è stato elevato a patrono. (foto BiancavillaOggi)