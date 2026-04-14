Briefing tra l'amministratore Pivetti Gagliardi e il prefetto Signoriello

La Società degli Interporti Siciliani S.p.A. (SIS) ha avviato ieri, 13 aprile, un’interlocuzione istituzionale con la Prefettura di Catania finalizzata alla revisione e all’aggiornamento del Protocollo di Legalità sottoscritto nel 2009. L’incontro ha visto l’Amministratore Unico di SIS, Avv. Michele Pivetti Gagliardi, ricevuto dal Prefetto di Catania, S.E. Pietro Signoriello.

Il Protocollo di Legalità vigente risale al 2009 e necessita di essere aggiornato al quadro normativo attuale, profondamente mutato nel corso degli ultimi diciassette anni. Le parti hanno convenuto sull’esigenza di rivisitare il documento per renderlo efficace rispetto alle disposizioni oggi in vigore in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza amministrativa e controllo della legalità nelle società partecipate pubbliche.

L’incontro si inserisce in una più ampia strategia della nuova governance di SIS volta a consolidare il rapporto con le istituzioni del controllo e a garantire la piena trasparenza nella gestione operativa e amministrativa della società.

L’Amministratore Unico di SIS, Avv. Michele Pivetti Gagliardi, ha dichiarato: «L’incontro con il Prefetto Signoriello ha confermato la piena sintonia tra SIS e le istituzioni preposte al controllo della legalità. Il rapporto con la Prefettura di Catania avrà sempre carattere prioritario per questa società: SIS deve essere e sarà una casa di vetro, nella quale le istituzioni possano in ogni momento verificare la correttezza di ciò che viene fatto».