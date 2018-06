Nel tardo pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile di Catania, Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, notava un giovane che, nei pressi del viale Mario Rapisardi, a bordo del suo scooter Honda SH 300, si affiancava ad un altro soggetto, anch’egli a bordo di ciclomotore, che, senza dire nulla, gli consegnava una vistosa busta in plastica, per poi allontanarsi ad alta velocità.

Avendo il fondato sospetto che dietro quello scambio si celasse un passaggio di droga, gli agenti della Squadra Mobile decidevano di seguire il mezzo che aveva ricevuto “l’involucro” per sottoporlo a controllo. Fermato il conducente, il personale operante aveva modo di appurare che quel sospetto era fondato: la busta, usualmente utilizzata per la spesa, infatti, nascondeva in realtà sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di circa un chilogrammo.

Dichiarato in stato di arresto, l’uomo, successivamente identificato come Fabio Gangi, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria