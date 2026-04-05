I controlli notturni nel territorio di Gravina di Catania hanno portato al deferimento di un uomo di 30 anni, residente a Catania, intercettato dai Carabinieri della Sezione radiomobile con uno strumento atto a offendere. Il giovane, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, dovrà ora rispondere di nuove contestazioni davanti all’Autorità giudiziaria.

L’operazione si è svolta all’interno del parcheggio scambiatore di via Misericordia, nella frazione di San Giovanni Galermo. Durante un servizio di perlustrazione, i militari hanno notato un’utilitaria ferma nell’area di sosta con il trentenne a bordo. Considerata l’ora tarda, l’equipaggio ha deciso di procedere a un controllo approfondito del mezzo e del conducente.

La perquisizione veicolare ha permesso di rinvenire, all’interno del bagagliaio, una mazza da baseball in metallo della lunghezza di 62 centimetri. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei militari, l’uomo non ha fornito alcun valido motivo per il possesso dell’oggetto, non risultando peraltro praticante della disciplina sportiva associata.

Alla luce degli indizi raccolti, l’uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione di armi improprie, ai sensi della legge 110/1975 che vieta il porto di strumenti atti a offendere senza giustificato motivo. Inoltre, è stata contestata la violazione del decreto legislativo 159/2011, legata alle prescrizioni della sorveglianza speciale a cui il soggetto era già vincolato per precedenti reati. La posizione dell’indagato resta al vaglio degli inquirenti, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.