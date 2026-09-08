Spaccio a domicilio a Catania, arrestato un cinquantenne dai Falchi

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato catanese di 50 anni accusato di organizzare consegne di droga a domicilio. L’uomo è stato individuato e bloccato in via Passo Gravina dagli agenti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Catania.

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Il controllo in via Passo Gravina e i precedenti dell’uomo

I poliziotti lo hanno notato mentre percorreva la via a bordo di uno scooter con un’andatura sospetta, compatibile con la ricerca di un punto di incontro con un acquirente. Gli agenti in moto lo hanno affiancato e fermato per effettuare un controllo. Dalle prime verifiche effettuate sul posto sono emersi diversi precedenti a suo carico, compresi reati legati al traffico internazionale di stupefacenti.

Il sequestro delle dosi e del denaro in contanti

Durante le verifiche, all’interno del marsupio che l’uomo portava a tracolla e nel vano dello scooter, gli agenti hanno trovato diverse tipologie di sostanze stupefacenti. Nello specifico, sono stati sequestrati 13,50 grammi di cocaina, 4 grammi di crack, 146 grammi di marijuana e 21 grammi di hashish, oltre alla somma di 365 euro in banconote di vario taglio, considerata incasso dell’attività illecita.

La misura cautelare agli arresti domiciliari

Al termine delle operazioni, la droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro e il cinquantenne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del pubblico ministero di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva.