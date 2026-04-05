Violenze nel catanese. A Misterbianco due banditi, col volto travisato, hanno fatto irruzione in un macelleria e hanno esploso dei colpi di pistola contro il 18enne figlio del titolare, ferendolo alle gambe. I due sono fuggiti a bordo di uno scooter.

La vittima è stata condotta con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania dove è stato sottoposto ad accertamenti medici.

Non è considerato in pericolo di vita. Indagano i carabinieri della compagnia Fontanarossa e del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania.