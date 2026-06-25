Due episodi con l’uso di armi da fuoco si sono registrati nella notte a Catania. Il primo evento è avvenuto intorno all’una, mentre il secondo si è verificato alcune ore più tardi in un’altra zona della città.

Il ferimento in via Curia

Intorno all’una, un giovane di 25 anni è stato colpito da un colpo di arma da fuoco alla gamba destra in via Curia. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto tre bossoli. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro. Le indagini per ricostruire la dinamica e il movente del ferimento sono affidate ai militari dell’Arma della compagnia Piazza Dante.

I colpi di arma da fuoco a Librino

Diverse ore dopo, in viale Biagio Pecorino, nel quartiere di Librino, sono stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco. In questo secondo episodio non si registrano danni a cose o persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della Questura, che hanno trovato circa venti bossoli. Sull’accaduto indaga la squadra mobile.
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