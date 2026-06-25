Attivata la macchina degli aiuti internazionali

Due terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il Venezuela in rapida successione mercoledì sera, poco dopo le 18:00 locali. Il bilancio provvisorio è di almeno 32 morti e 700 feriti, ma il numero è destinato a crescere. Lo ha dichiarato la presidente ad interim Delcy Rodríguez in un indirizzo alla nazione, con cui ha dichiarato lo stato di emergenza. I dati comunicati nelle prime ore di giovedì escludono lo Stato di La Guaira, che Rodríguez ha definito una “zona disastro” e l’area più colpita. «Decine di edifici sono crollati lì, a circa trenta chilometri a nord di Caracas, e stiamo attualmente conducendo intensive operazioni di salvataggio per salvare vite», ha detto.

La scena nei luoghi più colpiti

La televisione di Stato venezuelana VTV ha trasmesso nelle prime ore di giovedì le immagini di tre bambini, coperti di polvere ma vivi, estratti dalle macerie nella zona di La Guaira. Nello Stato di Falcón, il governatore Víctor Clark ha riferito di trentadue persone ricoverate in ospedale e quindici ancora intrappolate. Nel centro di Caracas, edifici sventrati lasciavano i mobili esposti dalla strada. Pali della luce abbattuti e calcinacci bloccavano le vie di accesso. Decine di persone hanno trascorso la notte nelle automobili parcheggiate, nelle stazioni della metropolitana e in altri spazi pubblici per evitare le strutture danneggiate.

Hector Ricci, residente di Caracas, ha descritto così i momenti del sisma: «Ha iniziato piano e poi è cresciuto gradualmente, e alla fine abbiamo dovuto lasciare tutti le nostre case, uscire e riunirci insieme». Roberto Gama ha aggiunto: «Ha tremato davvero da un lato all’altro. Irreale. La forza era incredibilmente potente».

NEW – Terrifying visuals from the airport in Maiquetía after powerful earthquake strikes Venezuela pic.twitter.com/UF8GShhP52 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 24, 2026

I danni alle infrastrutture

L’aeroporto internazionale Simón Bolívar vicino a Caracas, il principale scalo del Paese, è stato danneggiato e chiuso. Le scuole sono state sospese. Il servizio metropolitano di Caracas e le forniture di gas naturale in città non erano in funzione. Le comunicazioni telefoniche sono risultate interrotte in diverse zone del Venezuela.

I due sismi hanno avuto epicentro nei pressi di Morón, sulla costa caraibica, a circa 168 chilometri a ovest di Caracas. Il primo ha colpito a una profondità di 22 chilometri; il secondo, a distanza di un minuto, a 10 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita anche in Colombia e in Brasile, dove a Manaus, Belém e Macapá, nell’Amazzonia, sono stati evacuati edifici, a circa 1.700 chilometri da Caracas. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha emesso alcune allerte poi rapidamente revocate: nessuna minaccia.

Si tratta tra i terremoti più violenti a colpire il Venezuela in oltre un secolo. Il Paese si trova su molteplici faglie, al confine tra la placca sudamericana e quella caraibica, ma eventi sismici di questa portata sono rari.

Il ministro degli Interni Diosdado Cabello ha chiesto agli automobilisti di lasciare passare ambulanze e mezzi di soccorso: «Capiamo che alcune persone possano essere disperate, ma stiamo agendo secondo i protocolli per attivare gli aiuti e le operazioni di salvataggio per chi ne ha più bisogno. Fate molta attenzione ai bambini e agli anziani. Chiamatevi l’un l’altro e verificate che nessuno sia rimasto ferito».

Edificio Oasis, Playa grande

La Guaira, Venezuela

Totalmente colapsado !

Tremendo como se oyen los gritos!! pic.twitter.com/pY8pSy2SPr — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 25, 2026

Gli aiuti internazionali

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato su X che gli Stati Uniti stanno «immediatamente dispiegando squadre di ricerca e soccorso, risorse mediche e assistenza umanitaria in Venezuela». Rodríguez ha ringraziato il presidente Donald Trump e ha dichiarato di aver parlato telefonicamente con Rubio. Qatar, Messico ed El Salvador hanno già inviato personale di soccorso. L’Ecuador ha ordinato la consegna immediata di aiuti umanitari. La Bolivia, pur avendo dichiarato essa stessa lo stato di emergenza meno di una settimana fa per le proteste interne, si è resa disponibile. Offerte di supporto sono arrivate anche da Argentina, Cile, Panama e Uruguay.

Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, ha scritto su X: “Seguo con attenzione l’evoluzione della situazione dopo il violento terremoto che ha colpito il VENEZUELA. Esprimo la mia solidarietà alla Presidente ad interim @delcyrodriguezv e la vicinanza dell’Italia al popolo venezuelano in questo momento così difficile. L’Unità di Crisi della Farnesina e il personale dell’Ambasciata d’Italia e del Consolato Generale a Caracas sono pienamente operativi per verificare le condizioni di sicurezza dei connazionali e prestare ogni necessaria assistenza. Mentre è ancora in corso una valutazione dei danni e delle vittime prodotte dal sisma, siamo pronti a prestare supporto e chiederemo alla UE di attivare il ‘meccanismo di protezione civile’ per coordinare e finanziare interventi di emergenza”.

Il Venezuela ha una diaspora stimata in oltre 7,7 milioni di persone. L’interruzione delle comunicazioni ha aggravato l’angoscia di molte famiglie sparse nel mondo. La leader dell’opposizione María Corina Machado, in esilio dall’ultimo dicembre, ha inviato un messaggio di solidarietà su X.