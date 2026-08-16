Oroscopo della settimana dal 17 al 23 Agosto 2026
Il segno favorito è Bilancia
Un abbraccio stellare Lucia Arena

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