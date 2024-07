La Polizia di Stato ha effettuato un maxi blitz nel quartiere catanese di San Cristoforo, tra i più difficili e degradati del capoluogo etneo. L’operazione, coordinata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Cristoforo, ha visto impegnate diverse forze dell’ordine, con l’obiettivo di contrastare fenomeni criminali e di illegalità diffusa. In particolare, l’attenzione degli agenti si è concentrata sulla presenza di stalle abusive adibite all’allevamento illegale di cavalli, spesso utilizzati per corse clandestine. Dopo aver accerchiato alcune vie del rione, i poliziotti hanno dato il via a un’azione di controllo e verifica con il supporto di personale veterinario dell’ASP e della Polizia Locale.

Sequestro di animali maltrattati

Sono state così scoperte 3 stalle abusive dove erano custoditi 4 cavalli, oltre a carretti probabilmente impiegati per gare clandestine di cavalli. Gli animali versavano in pessime condizioni igienico-sanitarie, malnutriti e tenuti in ambienti fatiscenti e malsani. Per tale motivo sono stati posti sotto sequestro e affidati a una struttura specializzata nella cura di equidi in provincia di Ragusa.

Denunce e sanzioni per i responsabili

Anche le stalle abusive sono state poste sotto sigilli e i 3 proprietari, sono stati denunciati per maltrattamento di animali. Dovranno inoltre pagare pesanti sanzioni per violazioni amministrative e igienico-sanitarie. Si tratta dell’ennesimo colpo inferto a un business criminale, quello delle corse clandestine di cavalli, che nel catanese muove interessi per milioni di euro.

Controlli a esercizi commerciali

Ma il blitz della Polizia non si è concentrato solo sulle stalle abusive. Sono stati effettuati capillari controlli anche a esercizi commerciali e attività del quartiere San Cristoforo. In particolare, in un bar sono state riscontrate diverse irregolarità, come problemi nell’impianto elettrico e la presenza di due dipendenti in nero. Il titolare dovrà pagare sanzioni per oltre 8.500 euro e rischia la sospensione se non effettuerà migliorie igienico-sanitarie.

Sanzioni a panificio e ambulante abusivo

Stessa situazione per un panificio-salumeria, dove oltre ai problemi strutturali è stata trovata una lavoratrice non regolare. Anche in questo caso sono scattate pesanti sanzioni e la sospensione del laboratorio annesso fino a completa messa a norma. Infine un ambulante abusivo è stato pizzicato e multato perché sprovvisto delle necessarie autorizzazioni amministrative.

Bilancio dell’operazione

L’azione condotta dalla Polizia ha permesso di controllare oltre 100 persone, per lo più note alle forze dell’ordine come pregiudicati, e 45 veicoli, con numerose infrazioni al Codice della Strada che hanno fruttato sanzioni per circa 12.000 euro.

