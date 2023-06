Presentato a Catania il Summer Fest 8. I concerti di Maluma, Lazza, Geolier, Articolo 31, Salmo, Lacuna Coil e Sfera Ebbasta arricchiranno l’estate catanese. Gli eventi, inseriti nel cartellone del Wave Summer Music, sono stati ufficializzati oggi al Comune di Catania in occasione della presentazione del Catania Summer Fest 2023, il cartellone promosso dall’Amministrazione comunale di Catania. L’estate catanese vedrà tra gli altri alcuni protagonisti della musica italiana ed internazionale. Il Wave Summer Music, organizzato da Giuseppe Rapisarda Management, prenderà il via il 5 luglio con la star internazionale Maluma.

“Il nostro gruppo di lavoro nel 2019 – ha commentato il promoter Giuseppe Rapisarda – ha individuato nella Villa Bellini di Catania la location ideale per il Wave Summer Music. Il successo è stato immediato e da li è partito un progetto che ha permesso al Festival di diventare uno dei più importanti d’Italia. Anche quest’anno avremo grandi nomi della musica italiana e internazionale e a Catania arriveranno fan da tutta Italia”.

Maluma – 5 luglio – Catania (Villa Bellini)

Prevendite aperte per quello che si annuncia come uno degli eventi più attesi dell’estate siciliana. A Catania (Villa Bellini) il 5 luglio arriverà Maluma, classe 1994, colombiano di Medellìn. Con oltre 18 milioni di copie vendute in tutto il mondo e streaming da record, Maluma è diventato un punto di riferimento della musica latinoamericana urban. Vincitore di un Latin Grammy Award, ha collaborato con big della musica internazionale come Madonna, Jennifer Lopez, Shakira, Ricky Martin e di recente anche con The Weeknd.

Lazza – 14 luglio – Catania (Villa Bellini)

Lazza sarà a Villa Bellini di Catania il 14 luglio per un concerto che attirerà nel centro etneo i fan di tutta l’Isola. Autentica rivelazione di Sanremo 2023 con il suo singolo “Cenere” che ha conquistato pubblico e critica. Sull’onda di questo straordinario exploit, cresce sempre più l’attesa di vederlo live

Geolier – 21 luglio – Catania (Villa Bellini)

Farà tappa anche a Catania il nuovo tour di Geolier. L’appuntamento è fissato a Villa Bellini il 21 luglio. Geolier ha finalmente messo fine alla grandissima attesa dei suoi fan e torna in tour per portare live i suoi successi e i brani dell’ultimo album “Il Coraggio dei Bambini”. “Il titolo dell’album – racconta Geolier – è arrivato alla fine di tutto, quando ho visto che in molte delle tracce parlavo dei bambini, della loro forza, del coraggio che hanno. I bambini sono senza filtri e anche quando hanno paura di qualcosa non si fermano, ci provano sempre lo stesso a ottenerla”.

Articolo 31 – 28 luglio – Catania (Villa Bellini)

Il 28 luglio Villa Bellini di Catania ospiterà una tappa del nuovo tour degli Articolo 31 opening act Dj Set Wlady. Gli Articolo 31, due composto dal rapper J-Ax (Alessandro Aleotti) e dal produttore DJ Jad (Luca Perrini), sono uno dei gruppi più influenti della scena hip hop del nostro Paese. I due si conoscono durante una festa nel 1990 a Milano e decidono nello stesso anno di formare un gruppo hip hop. Inizialmente il loro sound è tipico dell’epoca d’oro del rap, con rime freestyle e ritmi e ritornelli campionati, ma da una prospettiva unicamente italiana. Da una settimana sono in radio con il nuovo singolo “Disco Paradise” con Fedez e Annalisa.

Salmo – 29 luglio – Catania (Villa Bellini)

In scaletta, oltre ai brani più significativi di Salmo, anche le tracce tratte dall’ultimo disco “Flop” (oltre 260 milioni di streaming totale e certificato triplo disco di platino) che, arrivato a tre anni di distanza da “Playlist” (sette dischi di platino), si è posizionato alla #1 nella Top 10 Global Album Debuts, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di uscita (1-3 ottobre), affiancato da “Kumite” (triplo disco di platino) alla #10 nella Top 10 Global Song Debuts. A questi risultati internazionali, si va ad aggiungere il debutto al primo posto per “Flop” nella classifica FIMI degli album più venduti, rimasto saldo per tre settimane consecutive, mentre “Kumite” ha mantenuto la #1 posizione nella classifica dei singoli per sette settimane.

Salmo sarà accompagnato ancora una volta sul palco da Le Carie, la band composta da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e da Riccardo Puddu aka Verano. Il 15 marzo è uscito “Tre”, un trittico hardcore che l’artista ha creato proprio con il collettivo, che è una pura dichiarazione d’amore al punk e alla musica suonata. Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo – con 3 miliardi di streaming totali, 68 dischi di platino e 43 dischi d’oro – è stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro (il 6 luglio 2022), davanti a 50mila persone, e con i suoi live propone uno show sempre nuovo dove alla musica e alla creatività si uniscono una carica ed energia che caratterizzano da sempre le sue performance.

Lacuna Coil – 4 agosto – Catania (Villa Bellini)

I Lacuna Coil, il gruppo alternative metal italiano più famoso oltreoceano, scelgono Catania come unica data del Sud Italia del loro nuovo tour. I protagonisti di un vero e proprio miracolo musicale italiano, saranno a Villa Bellini il 4 agosto.L’ultima fatica discografica dei Lacuna Coil si chiama “Comalies XX”. Non si tratta esclusivamente di una ri-registrazione ma un’intera nuova versione decostruita e rifatta da zero del terzo album “Comalies”, originariamente pubblicato nel 2002. Ora, più di 20 anni dopo, questo classico ha preso nuovamente vita, in una nuova veste.

Sfera Ebbasta – 5 e 6 agosto – Catania (Villa Bellini)

Il Summer Tour di Sfera Ebbasta arriva a Catania con due date attesissime (il 5 e 6 agosto) dopo il grandissimo successo del Famoso Tour 2022. Il trapking continua ad essere l’artista italiano di maggior successo, indiscusso recordman di vendite e ascolti nel nostro Paese. Il fatto che per il secondo anno consecutivo sia l’artista più ascoltato in Italia nel 2022 di Spotify dimostra quanto i record discografici di Sfera non siano soltanto numeri, ma il segno tangibile di un impatto sulla musica urban in Italia e non.

I biglietti per tutti gli eventi del Wave Summer Music sono già in vendita online su Ticketone e TicketSms e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket.

