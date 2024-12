Nella notte scorsa, un tragico incidente domestico è accaduto a Tufino, un piccolo comune in provincia di Napoli. Una bambina di appena 4 anni è caduta da una scala a chiocciola all’interno della sua abitazione, perdendo la vita sul colpo. L’incidente è avvenuto in via Roma, dove sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della sezione Radiomobile di Nola e i sanitari del 118.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, la piccola si sarebbe svegliata nel cuore della notte con l’intenzione di scendere al piano inferiore. Purtroppo, avrebbe fatto un passo falso sulla scala interna, una struttura a chiocciola, precipitando rovinosamente. Nonostante la tempestività dell’intervento dei soccorsi, per la bambina non c’è stato nulla da fare.

I Carabinieri della sezione Radiomobile di Nola sono giunti sul luogo dell’incidente poco dopo la chiamata d’emergenza. All’arrivo delle forze dell’ordine, sul posto si trovava già un equipaggio del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.