Dopo 80′ anni durante i quali ha fatto la storia dell’informazione in Sicilia, lo storico quotidiano “La Sicilia” cambia di mano. E’ stata firmata ieri la cessione che segna uno spartiacque per il monde dell’editoria e dell’informazione siciliana. Il quotidiano fondato 80 anni fa, nel lontano 1945 dall’avvocato Domenico Sanfilippo e guidato ininterrottamente dalla sua famiglia, da oggi è di proprietà della Palella Holdings, dell’imprenditore italo-americano Salvatore Palella. Per Palella si tratta di un ritorno a casa. L’imprenditore, infatti, è acese di nascita anche se ormai newyorkese di adozione. Palella, 42 anni, con esperienze dalla micromobilità al foodtech, scommette su un binomio: innovare senza snaturare. Una sfida non semplice rilevando una testata storica.

L’operazione di acquisto

L’operazione è stata condotta attraverso il Sicily Investment Fund, e non riguarda soltanto il quotidiano ma anche l’intera Dse Spa, la storica casa editrice, e la partecipazione del gruppo in Ansa Sicilia. Per il giornale si tratta dell’avvio di una “nuova stagione” della testata.

Ma non basta! L’operazione include un ricco portafoglio di beni: la riconversione della Centrale del Latte di Catania (22 mila mq di archeologia industriale) in campus editoriale e incubatore di start-up e il trasferimento della redazione in un palazzo liberty di corso Italia ristrutturato secondo criteri green.

La nuova stagione, le prime novità

Non è un caso se il giornale, oggi in edicola, titola a tutta pagina con “Una nuovo inizio” a segnare proprio lo spirito con parte una esperienza importante. Nell’immediato verranno varati una nuova app. Il progetto parla da subito dell’avvio di podcast tematici, newsletter bilingue e un potenziamento della parte social. Lo scopo non è soltato un approccio moderna e più “digitale” ma guarda anche ai ai milioni di siciliani che vivono fuori dall’Isola.

La testata “La Sicilia” infatti è fra i brand geografici più conosciuti al mondo e si punta a farla diventare diventare una piattaforma mediatica multipaese.

L’uomo ponte

Accanto alla nuova guida resta una figura di continuità: Santo Russo, 57 anni, commercialista catanese laureato alla Bocconi e con lunga esperienza nella gestione di imprese culturali, confermato amministratore unico di Dse Spa; già consigliere delegato dal 2014, Russo ha supervisionato la due-diligence che ha condotto alla cessione e sarà l’uomo-ponte tra la memoria storica del giornale e la visione internazionale della nuova proprietà, coordinando la trasformazione infrastrutturale, dalla digital factory all’ex Centrale del Latte destinata a rinascere come hub di contenuti e innovazione alimentare.

I manager in ingresso

Nell’organigramma spicca anche Gianluca Spriano, 45 anni, CFO di Palella Holdings e ora amministratore delegato della società editoriale: “Questa acquisizione è un atto di fiducia nelle potenzialità della Regione: preserviamo l’identità del quotidiano innestandovi una cultura d’impresa globale”.

La continuità nella direzione

Resta in sella anche il direttore responsabile Antonello Piraneo, che parla di “entusiasmo e senso di responsabilità” di una squadra che il presidente Sergio Mattarella ha definito autorevole e indipendente nel messaggio per l’ottantesimo della testata. Il contesto rimane complesso: calo strutturale della carta, pubblicità drenata dalle Big Tech, IA che riscrive tempi e modalità di produzione delle notizie.

“La Sicilia” reagisce puntando su qualità e comunità: modelli linguistici per trascrizioni e fact-checking, ultimo vaglio umano, abbonamenti flessibili, membership con eventi sul territorio e laboratori open-data per rinsaldare il patto con i lettori dell’Isola e della diaspora.

Il saluto della famiglia Ciancio Sanfilippo

A salutare i lettori è Domenico Ciancio Sanfilippo, figlio di Mario e presidente uscente: nella sua lettera ricorda “successi e difficoltà” affrontati e superati con “lavoro e realismo”. Il suo è una sorta di testamento imprenditoriale visto che affida a chi subentra il compito di “custodire e innovare” un’informazione onesta e democratica, promettendo di collaborare ancora, grato al padre “grande maestro”.