“La transizione ecologica non è solo una sfida ambientale ma una straordinaria opportunità di crescita e competitività per il nostro sistema produttivo – ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, inaugurando oggi a Misterbianco la seconda edizione di HeySun – Expo della transizione energetica. – La Regione Siciliana è pronta a sostenere le imprese che investono in innovazione sostenibile, rafforzando le filiere verdi, puntando sulla ricerca e favorendo la formazione. Eventi come HeySun dimostrano che la Sicilia può essere protagonista nel Mediterraneo delle nuove politiche energetiche e dello sviluppo sostenibile”.

La manifestazione, in programma dal 25 al 27 settembre presso il polo fieristico SiciliaFiera, rappresenta il più grande evento del Mediterraneo dedicato alle energie rinnovabili e alla sostenibilità. Al taglio del nastro erano presenti anche il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno e numerosi rappresentanti del mondo produttivo e accademico.

Durante i tre giorni della fiera si discuterà di fotovoltaico di nuova generazione, idrogeno verde, mobilità elettrica, economia circolare e gestione intelligente dell’energia, attraverso convegni, workshop e tavole rotonde che metteranno in dialogo istituzioni, imprese e cittadini.

“La Sicilia si candida a diventare hub strategico per la transizione energetica nel Mediterraneo, capace di attrarre investimenti e favorire sinergie tra pubblico e privato”. Conclude



