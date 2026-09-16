Un intervento tempestivo ha evitato conseguenze peggiori in piazza Vittorio Emanuele, nel centro cittadino di Calatabiano. Un uomo di cinquantanove anni è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di armi.

I fatti in piazza Vittorio Emanuele

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, basata su elementi ancora da verificare in sede giurisdizionale, l’episodio è avvenuto al culmine di una lite tra due persone del posto. L’indagato avrebbe incontrato la vittima in strada e, dopo una discussione nata da dissidi precedenti, l’avrebbe minacciata di morte prima di colpirla al volto e al fianco sinistro con un coltello.

L’intervento decisivo e l’aiuto dei passanti

La situazione è stata interrotta grazie alla presenza di un carabiniere della stazione locale che si trovava libero dal servizio nella zona. Il militare è intervenuto subito per prestare soccorso all’anziano rimasto a terra e ha affrontato l’aggressore. Con il determinante aiuto di un passante, che ha allontanato l’arma bianca fatta cadere dalle mani del cinquantanove anni, il carabiniere è riuscito a neutralizzare la minaccia in attesa dei rinforzi.

I soccorsi e i precedenti giudiziari

In pochi minuti è sopraggiunta una pattuglia della stazione che ha completato la messa in sicurezza dell’area. Gli operatori del 118 hanno trasportato il ferito all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina, dove si trova attualmente ricoverato. Dagli accertamenti successivi è emerso che lo stesso aggressore era già stato arrestato nello scorso mese di marzo per reati simili commessi ai danni della medesima persona. L’uomo è stato tradotto nel carcere di Catania “Piazza Lanza”, a disposizione dell’autorità giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.