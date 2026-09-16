Le previsioni de IlMeteo.it

Una perturbazione atlantica raggiunge l’Italia e prepara una fase di maltempo che avrà il suo passaggio più intenso giovedì 17 settembre al Centro-Nord, con accumuli di pioggia che potranno superare i 100 millimetri in 24 ore al Nord-Est. Venerdì 18 le precipitazioni si estenderanno invece al resto del Paese, mentre nel fine settimana l’instabilità dovrebbe concentrarsi soprattutto al Sud e sul Basso Tirreno.

Secondo le previsioni illustrate da Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, il fronte in discesa dalle Isole Britanniche sta attraversando la Francia e raggiungerà il bacino del Mediterraneo. Nelle prossime ore aumenteranno le nubi sulle regioni alpine e sul Nord-Ovest, mentre in Sicilia saranno ancora possibili isolati episodi di instabilità.

Mercoledì 16 settembre il peggioramento parte dal Nord

La prima fase del cambiamento arriverà oggi, mercoledì 16 settembre, con l’ingresso del fronte oceanico associato alla struttura depressionaria britannica.

La massa d’aria in arrivo sarà caratterizzata da elevata umidità e aria fresca in quota. L’interazione con l’energia termica già presente favorirà lo sviluppo delle precipitazioni, che potranno risultare a tratti diffuse soprattutto sul Triveneto e lungo i settori tirrenici.

Durante la serata i fenomeni raggiungeranno Piemonte e Lombardia. Acquazzoni locali potranno interessare anche il resto del Settentrione e le zone costiere della Toscana.

Il quadro sarà differente al Sud, dove prevarrà ancora il sole, fatta eccezione per alcuni rovesci tra Sicilia e Calabria.

Giovedì possibili oltre 100 millimetri di pioggia in 24 ore

La fase più consistente della perturbazione è prevista per giovedì 17 settembre.

Piogge e temporali interesseranno il Nord, con precipitazioni particolarmente rilevanti sul Friuli Venezia Giulia, dove gli accumuli stimati potranno superare i 100 millimetri nell’arco di 24 ore. Quantitativi elevati sono previsti più localmente anche in Veneto e Trentino Alto Adige.

Con il passare delle ore le piogge raggiungeranno le regioni centrali, interessando soprattutto il versante tirrenico.

Al peggioramento si accompagnerà un netto cambiamento delle temperature al Settentrione. Le massime perderanno tra 6 e 7°C.

Il Sud rimarrà invece temporaneamente sotto l’influenza di una residua spinta anticiclonica, con condizioni prevalentemente soleggiate.

Venerdì 18 settembre il maltempo raggiunge anche il Sud

La distribuzione delle precipitazioni cambierà nuovamente venerdì. Se giovedì sarà la giornata con i fenomeni più concentrati, venerdì 18 settembre le piogge arriveranno sull’intero territorio nazionale.

Al Nord resteranno precipitazioni residue, mentre il Centro continuerà a essere interessato dalle piogge.

Il cambiamento più evidente riguarderà il Meridione, dove il tempo diventerà molto instabile con lo spostamento verso sud del margine perturbato.

La perturbazione attraverserà così progressivamente la Penisola: dal primo peggioramento settentrionale di mercoledì alla fase più intensa di giovedì, fino all’estensione del maltempo alle regioni meridionali venerdì.

Weekend instabile al Centro-Sud, attenzione al Basso Tirreno

La struttura depressionaria non abbandonerà immediatamente il Mediterraneo. Nel corso del fine settimana è previsto un suo approfondimento sui mari meridionali.

L’instabilità dovrebbe, quindi, concentrarsi prevalentemente al Sud, con particolare attenzione al Basso Tirreno. Anche il Centro-Sud resterà esposto a condizioni meteorologiche variabili e a nuove precipitazioni.

La fase instabile potrebbe tuttavia avere una durata limitata.

Le proiezioni a medio termine indicano infatti, per l’inizio della nuova settimana, una possibile rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre. Se questa evoluzione sarà confermata, su gran parte dell’Italia potrebbero tornare condizioni più stabili accompagnate da un clima mite.

Prima del possibile ritorno dell’alta pressione, però, l’Italia dovrà attraversare tre giornate molto diverse: mercoledì il peggioramento inizierà dal Nord, giovedì arriverà il passaggio più intenso e venerdì il maltempo raggiungerà anche il Sud. Nel weekend gli occhi saranno puntati soprattutto sui mari meridionali, dove la depressione potrebbe prolungare l’instabilità proprio quando altrove il tempo inizierà a cambiare di nuovo.

Immagine del post generata con l’AI.