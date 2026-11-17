Gli agenti della Polizia di Stato di Catania hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal gip di Catania, su richiesta della procura diretta da Francesco Curcio nei confronti di 9 soggetti (8 destinatari di custodia in carcere e 1 di arresti domiciliari) facenti parte di due distinte organizzazioni criminali strutturate come vere e proprie aziende, capaci di gestire un traffico di cocaina di svariate decine di chili tra Catania e provincia.

Altre 8 persone, indagate a vario titolo per acquisto e detenzione di cocaina ai fini di spaccio, saranno sottoposte a interrogatorio preventivo nei prossimi giorni, a seguito della richiesta di misure cautelari personali avanzata da questa stessa Procura Distrettuale.

E’ stata anche eseguita la misura cautelare personale del collocamento presso un Istituto Penale per i Minorenni (IPM), emessa dal gip del tribunale per i Minorenni, su richiesta della Procura diretta da Carla Santocono, nei confronti di un soggetto minore d’età anch’egli indagato nell’ambito della medesima attività investigativa.

La droga dalla Calabria arrivava a Catania

Le indagini, condotte nel corso del 2024 dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile etnea, sia mediante presidi tecnici sia con attività sul campo, allo stato degli atti e salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, avrebbero consentito di ricostruire l’operatività di due distinti gruppi e fatto emergere stabili canali di approvvigionamento con la Calabria.

Un primo sodalizio, guidato da un trentottenne dal “profilo riservato”, avrebbe controllato capillarmente il mercato locale imponendo i prezzi non con la forza, ma attraverso la “convenienza economica”, piazzando lo stupefacente anche nelle province di Siracusa, Caltanissetta e Agrigento (Canicattì).

I carichi di cocaina sarebbero arrivati regolarmente dalla Calabria, trasportati da un corriere di 52 anni. Le consegne sarebbero avvenute quasi sempre in orario notturno in punti strategici dello snodo viario catanese: un’area di servizio lungo la Tangenziale Ovest e, in un caso documentato, all’interno dell’Interporto, nella zona industriale. Una volta arrivata a Catania, la droga sarebbe stata presa in consegna dai complici del capo-promotore.

Il capo il mostro del narcotraffico

Il capo dell’organizzazione, descritto dai complici nelle intercettazioni come “un mostro” del narcotraffico, avrebbe pianificato ogni dettaglio come una catena di montaggio. Lo stoccaggio e il confezionamento sarebbero avvenuti in una rete di immobili distribuiti in diverse zone della città:

• in viale Bummacaro (Librino): all’interno di un’abitazione di un complice trentatreenne, utilizzata per lo stoccaggio e il taglio della sostanza;

• in via Cronato (Borgo-Sanzio): in un garage adibito a snodo logistico e deposito primario.

• in via Grotte Bianche (Centro storico): in un immobile centrale utilizzato come base di stoccaggio per la successiva distribuzione cittadina.

La distribuzione sarebbe stata divisa chirurgicamente. Un cinquantatreenne sarebbe stato il membro più operativo della rete, incaricato di gestire i viaggi fuori provincia per rifornire i clienti di Siracusa, Mascali, Caltanissetta e Canicattì, lamentandosi spesso nei dialoghi intercettati dei turni estenuanti.

Le consegne all’interno dei confini urbani di Catania sarebbero state affidate a un sessantenne. Nelle conversazioni captate dagli inquirenti, i trafficanti avrebbero utilizzato un codice snello ma inequivocabile per indicare la cocaina, chiamandola di volta in volta “coca”, “palline”, “boliviana”, “colombiana” o “quella che brucia il naso”.

I retroscena del mercato della droga catanese

Nel corso delle indagini sono emerse le moderne dinamiche commerciali del narcotraffico: il presunto capo dell’associazione catanese, in particolare, spiegava ai partner che le vecchie alleanze criminali non sono più convenienti, poiché sul mercato “comanda solo la qualità e il prezzo”. Secondo la tesi del trafficante, i clienti vanno conquistati offrendo condizioni economiche vantaggiose e non con l’imposizione violenta, nonostante la consapevolezza che a Catania il settore rimanga comunque sotto il rigido controllo della criminalità organizzata.

Dalle conversazioni sono emersi dettagli precisi sulle fluttuazioni dei prezzi. Fino a un mese prima dell’incontro, la cocaina veniva acquistata a 30.000 euro al chilo.

L’impennata dei costi successiva è stata indicata dagli stessi indagati come conseguenza diretta dei massicci e ripetuti sequestri di droga effettuati dalle forze dell’ordine nel porto di Gioia Tauro, in Calabria, che hanno tagliato i canali di rifornimento.

Durante il confronto sulla qualità della merce, mentre i campani caldeggiavano i canali di Spagna e Olanda rispetto a quello calabrese, tutti gli interlocutori hanno concordato che la varietà “boliviana” restasse la migliore sul mercato. I trafficanti hanno inoltre analizzato l’ascesa dei gruppi albanesi, capaci di imporsi sul mercato grazie a una straordinaria efficienza logistica nelle consegne, nonostante vendessero “roba brutta”. Un cambiamento radicale rispetto al passato quando, come ricordato nelle intercettazioni, “la mafia tagliava le mani” agli albanesi per bloccarne l’espansione.

Il secondo gruppo: la piazza operativa H24 a Campo di Mare

Il momentaneo stop alle vendite imposto dall’incalzare delle indagini avrebbe spinto un trentaduenne, fino a quel momento semplice acquirente del gruppo principale, a tentare il salto di qualità. L’uomo avrebbe cercato di rilevare i contatti della rete commerciale proponendo un accordo al broker sessantenne del primo gruppo.

L’indagine della Squadra Mobile ha così isolato una seconda e autonoma associazione a delinquere operante all’interno del Villaggio “Campo di Mare”.

La base operativa sarebbe stata un appartamento all’incrocio tra via Musino e via Mendotto, circondato da un terreno incolto dove era parcheggiata una roulotte usata come deposito principale per la droga. La piazza avrebbe funzionato ciclo continuo, 24 ore su 24, smerciando cocaina, crack, marijuana e hashish, indicati in codice come “cruda e cotta” o “verde e bianca”.

La struttura del secondo gruppo era marcatamente familiare e gerarchica:

Capo e promotore sarebbe stato il citato trentaduenne, costantemente a caccia di nuovi canali di approvvigionamento per aggirare il rincaro dei prezzi.

Cinque i soggetti che sarebbero stati addetti alle vendite e alle consegne a domicilio, tra cui due giovanissimi e un minorenne. Il minore la cui posizione è stata vagliata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni e per il quale il G.I.P. presso lo stesso Tribunale ha disposto una separata misura cautelare (custodia in un Istituto penale minorile), sarebbe stato l’elemento più dinamico della piazza di spaccio il cui compito sarebbe stato quello di presidiare l’area giorno e notte, recuperando incessantemente le dosi dai nascondigli ricavati tra gli anfratti dei muri e la roulotte per servirle ai clienti in coda.

Nel corso delle indagini, il 22 maggio 2024, questo Ufficio, in accordo con gli agenti della Polizia di Stato, ha fatto scattare un blitz mirato nell’area di Campo di Mare. Nel terreno incolto e all’interno della roulotte venivano sequestrati ingenti quantitativi di marijuana, cocaina, crack e materiale per il confezionamento delle dosi. Il sequestro imponeva la chiusura forzata della piazza di spaccio, ma solo per poche ore. Il giorno successivo, l’attività era già ripresa a pieno ritmo: l’arrivo di una nuova fornitura di droga a distanza di pochi giorni ha azzerato il danno economico, con il capo trentaduenne intercettato mentre si rallegrava per essere riuscito a fare nuovamente “funzionare tutto”.

I proventi dello spaccio: la villa da 1,5 milioni a San Giovanni Galermo

Il volume d’affari del primo sodalizio è testimoniato dal patrimonio accumulato dal presunto capo. La Procura di Catania ha chiesto ed ottenuto dal GIP il sequestro preventivo di un immobile di pregio situato nel quartiere San Giovanni Galermo. Acquistata nel 2021 per “soli” 100.000 euro, la proprietà è stata sottoposta a lavori di ristrutturazione radicali e invasivi, che l’hanno trasformata in una lussuosa villa residenziale dotata di piscina. Nelle intercettazioni i complici del 38enne commentavano la circostanza che quest’ultimo avrebbe speso un milione e mezzo di euro per i lavori. Una cifra enormemente sproporzionata rispetto alla sua capacità economica ufficiale e ritenuta dagli inquirenti l’esito del reimpiego dei capitali accumulati con il traffico di cocaina.