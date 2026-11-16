Più di quanto chiedevano gli esperti, meno dei sindacati

In Spagna il salario minimo salirà a 1.286 euro al mese per 14 mensilità, cioè 18.004 euro lordi l’anno. È un aumento del 5,3%: 65 euro in più a ogni mensilità e 910 euro in più l’anno rispetto ai 1.221 euro attuali. Il governo di Pedro Sánchez porterà il decreto al Consiglio dei ministri domani, martedì 17 novembre, e il nuovo importo si applicherà dal 1° gennaio 2027. Per chi lo percepisce, l’aumento sarà anche esentasse.

Quanto vale il nuovo salario minimo spagnolo

Il salario mínimo interprofesional, la paga minima stabilita per legge in Spagna, si calcola su 14 mensilità, due delle quali sono mensilità extra. Secondo El Español, con il decreto il minimo giornaliero sale a 42,87 euro.

Il testo fissa anche due casi particolari. Chi ha un contratto a termine fino a 120 giorni con la stessa azienda deve ricevere almeno 60,88 euro per giornata lavorativa, comprese domeniche, festivi e mensilità extra. Per il lavoro domestico a ore il minimo è di 10,06 euro per ogni ora effettivamente lavorata.

Più di quanto chiedevano gli esperti, meno dei sindacati

L’aumento del 5,3% va oltre la raccomandazione del comitato di esperti del ministero del Lavoro, che aveva indicato il 4,9%, pari a 1.281 euro al mese. I sindacati CCOO e UGT chiedevano invece il 7%, che avrebbe portato il minimo oltre i 1.300 euro. Secondo El Diario de Madrid, la confederazione degli imprenditori CEOE è contraria all’aumento.

Niente tasse sul minimo

Il governo intende evitare che chi guadagna il salario minimo paghi l’IRPF, l’imposta sul reddito spagnola. Il ministero delle Finanze dovrebbe approvare una detrazione apposita. Le ritenute, però, resterebbero in busta paga ogni mese e verrebbero recuperate con la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.

Díaz: più 75% dall’arrivo al governo

L’aumento è stato annunciato dalla vicepresidente e ministra del Lavoro Yolanda Díaz. Intervistata da La Sexta, secondo Diario de Avisos, lo ha definito lo strumento migliore per ridurre la povertà lavorativa. Ha ricordato che il salario minimo è cresciuto del 75% da quando il suo partito è al governo e ha ammesso che non tutti i ministri volevano un aumento così alto.

Díaz ha chiesto anche che crescano gli altri stipendi previsti dai contratti collettivi. Il via libera arriva in piena campagna elettorale: in Spagna si vota il 29 novembre.

E in Italia?

In Italia non esiste un salario minimo fissato per legge. Le paghe minime sono stabilite dai contratti collettivi nazionali, settore per settore. Il salario minimo per legge è, però, tra le richieste della Confederazione Cobas, che venerdì 20 novembre sciopera insieme alla Cgil.

La Cgil chiede, infatti, aumenti salariali e il rinnovo dei contratti nazionali.