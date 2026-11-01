Il mese degli scioperi di novembre 2026 ha due date da segnare: lunedì 9, quando si fermano i treni Italo e a Palermo i bus dell’AMAT; poi venerdì 20, giorno dello sciopero generale della CGIL che la sera si salda con lo stop dei treni fino alle 20 di sabato 21. Ecco il calendario con date e orari, così come risulta al momento dall’elenco ufficiale degli scioperi del ministero dei Trasporti.
Un’avvertenza vale per tutto il mese: gli scioperi possono essere revocati, differiti o aggiunti anche pochi giorni prima. Le date che seguono sono quelle pubblicate al 1° novembre. Prima di mettersi in viaggio conviene ricontrollare l’elenco degli scioperi del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che l’Osservatorio sui conflitti sindacali aggiorna periodicamente.
Sciopero AMAT Palermo: lunedì 9 novembre dalle 11 alle 15
Per chi vive in Sicilia l’appuntamento è a Palermo. Lunedì 9 novembre il sindacato CUB Trasporti ha proclamato uno sciopero di 4 ore del personale AMAT, l’azienda del trasporto pubblico cittadino: lo stop è previsto dalle 11.00 alle 15.00. In quella fascia i mezzi AMAT possono non passare. Lo stesso giorno si fermano anche i treni Italo, con gli orari indicati nel calendario.
Il calendario degli scioperi di novembre 2026
Questi gli scioperi dei trasporti presenti al momento nell’elenco ufficiale, giorno per giorno.
- venerdì 6 novembre — controllori di volo ENAV dell’aeroporto di Bari (FAST-CONFSAL-AV), a Bari: dalle 13.00 alle 17.00
- venerdì 6 novembre — personale Vincenzo Miele Trasporti, merci (UGL Viabilità e Logistica), a Volla (Napoli): dalle 7.00 alle 15.00
- lunedì 9 novembre — AMAT Palermo (CUB Trasporti), a Palermo: dalle 11.00 alle 15.00
- lunedì 9 novembre — personale di Italo (FILT-CGIL, FIT-CISL, UGL Ferrovieri, FAST-CONFSAL e ORSA Trasporti), in tutta Italia: dalle 9.01 alle 16.59
- lunedì 9 novembre — equipaggi di Italo (UILT-UIL), in tutta Italia: dalle 2.00 alle 23.59
- lunedì 9 novembre — AMT Genova (CUB Trasporti), a Genova: dalle 11.30 alle 15.30
- martedì 10 novembre — Busitalia Rail Service, unità Calabria (FAISA-CISAL), a Cosenza: dalle 9.59 alle 13.59
- 10-11 novembre — SBB Cargo Italia, trasporto merci (FILT-CGIL), in tutta Italia: dalle 21.00 del 10 alle 4.59 dell’11
- venerdì 13 novembre — gruppo ATM Milano (AL-COBAS, adesione CONFIAL), a Milano: 24 ore, varie modalità
- venerdì 13 novembre — ATVO Venezia (SGB e FAST Mobilità), a Venezia: 24 ore
- sabato 14 novembre — AMTAB Bari (FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e UGL Autoferro), a Bari: 24 ore
- lunedì 16 novembre — ANM Napoli (FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-FNA e FAISA-CISAL), a Napoli: dalle 11.00 alle 15.00
- venerdì 20 novembre — sciopero generale CGIL, settori pubblici e privati, in tutta Italia: intera giornata di lavoro
- 20-21 novembre — personale delle imprese ferroviarie e merci su rotaia (CUB Trasporti e SGB Ferrovie), in tutta Italia: dalle 21.00 del 20 alle 20.00 del 21; per alcune aziende di trasporto locale intera giornata del 21
- sabato 21 novembre — manutenzione RFI, unità territoriale sud di Verona (ORSA Ferrovie), a Verona: dalle 9.01 alle 17.00
- domenica 22 novembre — controllori di volo ENAV di Milano Malpensa (FAST-CONFSAL-AV), a Milano: dalle 0.01 alle 24.00; garantiti i voli da e per Bari
- domenica 22 novembre — vigilanza Sicuritalia IVRI all’aeroporto Marco Polo (FISASCAT-CISL), a Venezia: dalle 0.00 alle 23.59
Sciopero generale del 20 novembre: chi si ferma
Venerdì 20 novembre la CGIL ha proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, compresi gli appalti, per l’intera giornata di lavoro. Come ricostruisce Sky TG24, la mobilitazione riguarda molti comparti del pubblico impiego: scuola, università e ricerca, sanità, amministrazioni centrali e locali e Vigili del fuoco. A scuola possono incrociare le braccia insegnanti, dirigenti e personale ATA, quindi lezioni e servizi potrebbero non essere garantiti.
Per chi viaggia la giornata si complica la sera: alle 21.00 dello stesso venerdì comincia lo sciopero dei treni, che si somma a quello generale.
Sciopero treni novembre 2026: Italo il 9, poi 23 ore dal 20 al 21
Gli scioperi dei treni passeggeri di rilievo nazionale sono due. Lunedì 9 si ferma il personale di Italo dalle 9.01 alle 16.59; nello stesso giorno la UILT-UIL ha proclamato uno stop più lungo per gli equipaggi, dalle 2.00 alle 23.59. Poi c’è lo sciopero di CUB Trasporti e SGB Ferrovie: 23 ore, dalle 21.00 di venerdì 20 alle 20.00 di sabato 21. Riguarda il personale delle imprese ferroviarie e il trasporto merci su rotaia. Sabato 21 si ferma inoltre per l’intera giornata il trasporto locale di alcune aziende, fra cui Ferrovie del Sud Est, GTT, EAV e Ferrovie della Calabria.
Durante gli scioperi ferroviari i treni regionali delle fasce di garanzia circolano comunque: nei giorni feriali sono quelli dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00, come ricorda QuotidianoMotori.
Scioperi aerei e fasce garantite
Nel trasporto aereo l’elenco ufficiale riporta al momento tre giornate: venerdì 6 i controllori ENAV di Bari dalle 13.00 alle 17.00, domenica 22 quelli di Malpensa per 24 ore (con i voli da e per Bari garantiti) e lo stesso giorno la vigilanza Sicuritalia IVRI all’aeroporto di Venezia. Nei giorni di sciopero aereo i voli in partenza dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 sono comunque garantiti.
Alcuni calendari pubblicati a fine ottobre indicavano anche uno sciopero del personale easyJet il 6 novembre e uno dei controllori ENAV in tutta Italia sabato 21. Nell’elenco del ministero consultato il 1° novembre queste due proteste non compaiono più: è un esempio di quanto il calendario possa cambiare, ed è il motivo per cui conviene verificare a ridosso della partenza.
Bus, metro e tram: le città coinvolte
Oltre all’AMAT di Palermo il 9, nel trasporto pubblico locale si fermano AMT a Genova lo stesso lunedì, il gruppo ATM a Milano e ATVO a Venezia venerdì 13, AMTAB a Bari sabato 14 e ANM a Napoli lunedì 16 dalle 11.00 alle 15.00. Per il trasporto locale gli orari esatti e le fasce garantite li comunica ciascuna azienda prima dello sciopero.
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