L'elenco da conoscere

Il mese degli scioperi di novembre 2026 ha due date da segnare: lunedì 9, quando si fermano i treni Italo e a Palermo i bus dell’AMAT; poi venerdì 20, giorno dello sciopero generale della CGIL che la sera si salda con lo stop dei treni fino alle 20 di sabato 21. Ecco il calendario con date e orari, così come risulta al momento dall’elenco ufficiale degli scioperi del ministero dei Trasporti.

Un’avvertenza vale per tutto il mese: gli scioperi possono essere revocati, differiti o aggiunti anche pochi giorni prima. Le date che seguono sono quelle pubblicate al 1° novembre. Prima di mettersi in viaggio conviene ricontrollare l’elenco degli scioperi del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che l’Osservatorio sui conflitti sindacali aggiorna periodicamente.

Sciopero AMAT Palermo: lunedì 9 novembre dalle 11 alle 15

Per chi vive in Sicilia l’appuntamento è a Palermo. Lunedì 9 novembre il sindacato CUB Trasporti ha proclamato uno sciopero di 4 ore del personale AMAT, l’azienda del trasporto pubblico cittadino: lo stop è previsto dalle 11.00 alle 15.00. In quella fascia i mezzi AMAT possono non passare. Lo stesso giorno si fermano anche i treni Italo, con gli orari indicati nel calendario.

Il calendario degli scioperi di novembre 2026

Questi gli scioperi dei trasporti presenti al momento nell’elenco ufficiale, giorno per giorno.

venerdì 6 novembre — controllori di volo ENAV dell’aeroporto di Bari (FAST-CONFSAL-AV), a Bari: dalle 13.00 alle 17.00

— controllori di volo ENAV dell’aeroporto di Bari (FAST-CONFSAL-AV), a Bari: dalle 13.00 alle 17.00 venerdì 6 novembre — personale Vincenzo Miele Trasporti, merci (UGL Viabilità e Logistica), a Volla (Napoli): dalle 7.00 alle 15.00

— personale Vincenzo Miele Trasporti, merci (UGL Viabilità e Logistica), a Volla (Napoli): dalle 7.00 alle 15.00 lunedì 9 novembre — AMAT Palermo (CUB Trasporti), a Palermo: dalle 11.00 alle 15.00

— (CUB Trasporti), a Palermo: dalle 11.00 alle 15.00 lunedì 9 novembre — personale di Italo (FILT-CGIL, FIT-CISL, UGL Ferrovieri, FAST-CONFSAL e ORSA Trasporti), in tutta Italia: dalle 9.01 alle 16.59

— personale di Italo (FILT-CGIL, FIT-CISL, UGL Ferrovieri, FAST-CONFSAL e ORSA Trasporti), in tutta Italia: dalle 9.01 alle 16.59 lunedì 9 novembre — equipaggi di Italo (UILT-UIL), in tutta Italia: dalle 2.00 alle 23.59

— equipaggi di Italo (UILT-UIL), in tutta Italia: dalle 2.00 alle 23.59 lunedì 9 novembre — AMT Genova (CUB Trasporti), a Genova: dalle 11.30 alle 15.30

— AMT Genova (CUB Trasporti), a Genova: dalle 11.30 alle 15.30 martedì 10 novembre — Busitalia Rail Service, unità Calabria (FAISA-CISAL), a Cosenza: dalle 9.59 alle 13.59

— Busitalia Rail Service, unità Calabria (FAISA-CISAL), a Cosenza: dalle 9.59 alle 13.59 10-11 novembre — SBB Cargo Italia, trasporto merci (FILT-CGIL), in tutta Italia: dalle 21.00 del 10 alle 4.59 dell’11

— SBB Cargo Italia, trasporto merci (FILT-CGIL), in tutta Italia: dalle 21.00 del 10 alle 4.59 dell’11 venerdì 13 novembre — gruppo ATM Milano (AL-COBAS, adesione CONFIAL), a Milano: 24 ore, varie modalità

— gruppo ATM Milano (AL-COBAS, adesione CONFIAL), a Milano: 24 ore, varie modalità venerdì 13 novembre — ATVO Venezia (SGB e FAST Mobilità), a Venezia: 24 ore

— ATVO Venezia (SGB e FAST Mobilità), a Venezia: 24 ore sabato 14 novembre — AMTAB Bari (FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e UGL Autoferro), a Bari: 24 ore

— AMTAB Bari (FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e UGL Autoferro), a Bari: 24 ore lunedì 16 novembre — ANM Napoli (FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-FNA e FAISA-CISAL), a Napoli: dalle 11.00 alle 15.00

— ANM Napoli (FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-FNA e FAISA-CISAL), a Napoli: dalle 11.00 alle 15.00 venerdì 20 novembre — sciopero generale CGIL , settori pubblici e privati, in tutta Italia: intera giornata di lavoro

— , settori pubblici e privati, in tutta Italia: intera giornata di lavoro 20-21 novembre — personale delle imprese ferroviarie e merci su rotaia (CUB Trasporti e SGB Ferrovie), in tutta Italia: dalle 21.00 del 20 alle 20.00 del 21; per alcune aziende di trasporto locale intera giornata del 21

— personale delle imprese ferroviarie e merci su rotaia (CUB Trasporti e SGB Ferrovie), in tutta Italia: dalle 21.00 del 20 alle 20.00 del 21; per alcune aziende di trasporto locale intera giornata del 21 sabato 21 novembre — manutenzione RFI, unità territoriale sud di Verona (ORSA Ferrovie), a Verona: dalle 9.01 alle 17.00

— manutenzione RFI, unità territoriale sud di Verona (ORSA Ferrovie), a Verona: dalle 9.01 alle 17.00 domenica 22 novembre — controllori di volo ENAV di Milano Malpensa (FAST-CONFSAL-AV), a Milano: dalle 0.01 alle 24.00; garantiti i voli da e per Bari

— controllori di volo ENAV di Milano Malpensa (FAST-CONFSAL-AV), a Milano: dalle 0.01 alle 24.00; garantiti i voli da e per Bari domenica 22 novembre — vigilanza Sicuritalia IVRI all’aeroporto Marco Polo (FISASCAT-CISL), a Venezia: dalle 0.00 alle 23.59

Sciopero generale del 20 novembre: chi si ferma

Venerdì 20 novembre la CGIL ha proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, compresi gli appalti, per l’intera giornata di lavoro. Come ricostruisce Sky TG24, la mobilitazione riguarda molti comparti del pubblico impiego: scuola, università e ricerca, sanità, amministrazioni centrali e locali e Vigili del fuoco. A scuola possono incrociare le braccia insegnanti, dirigenti e personale ATA, quindi lezioni e servizi potrebbero non essere garantiti.

Per chi viaggia la giornata si complica la sera: alle 21.00 dello stesso venerdì comincia lo sciopero dei treni, che si somma a quello generale.

Sciopero treni novembre 2026: Italo il 9, poi 23 ore dal 20 al 21

Gli scioperi dei treni passeggeri di rilievo nazionale sono due. Lunedì 9 si ferma il personale di Italo dalle 9.01 alle 16.59; nello stesso giorno la UILT-UIL ha proclamato uno stop più lungo per gli equipaggi, dalle 2.00 alle 23.59. Poi c’è lo sciopero di CUB Trasporti e SGB Ferrovie: 23 ore, dalle 21.00 di venerdì 20 alle 20.00 di sabato 21. Riguarda il personale delle imprese ferroviarie e il trasporto merci su rotaia. Sabato 21 si ferma inoltre per l’intera giornata il trasporto locale di alcune aziende, fra cui Ferrovie del Sud Est, GTT, EAV e Ferrovie della Calabria.

Durante gli scioperi ferroviari i treni regionali delle fasce di garanzia circolano comunque: nei giorni feriali sono quelli dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00, come ricorda QuotidianoMotori.

Scioperi aerei e fasce garantite

Nel trasporto aereo l’elenco ufficiale riporta al momento tre giornate: venerdì 6 i controllori ENAV di Bari dalle 13.00 alle 17.00, domenica 22 quelli di Malpensa per 24 ore (con i voli da e per Bari garantiti) e lo stesso giorno la vigilanza Sicuritalia IVRI all’aeroporto di Venezia. Nei giorni di sciopero aereo i voli in partenza dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 sono comunque garantiti.

Alcuni calendari pubblicati a fine ottobre indicavano anche uno sciopero del personale easyJet il 6 novembre e uno dei controllori ENAV in tutta Italia sabato 21. Nell’elenco del ministero consultato il 1° novembre queste due proteste non compaiono più: è un esempio di quanto il calendario possa cambiare, ed è il motivo per cui conviene verificare a ridosso della partenza.

Bus, metro e tram: le città coinvolte

Oltre all’AMAT di Palermo il 9, nel trasporto pubblico locale si fermano AMT a Genova lo stesso lunedì, il gruppo ATM a Milano e ATVO a Venezia venerdì 13, AMTAB a Bari sabato 14 e ANM a Napoli lunedì 16 dalle 11.00 alle 15.00. Per il trasporto locale gli orari esatti e le fasce garantite li comunica ciascuna azienda prima dello sciopero.