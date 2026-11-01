Oroscopo della settimana dal 2 all’8 Novembre 2026
Il segno favorito è: Vergine
Un abbraccio stellare da Lucia Arena
ARIETE
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