Cosa c'è scritto nel nuovo messaggio

Per la terza volta in meno di una settimana, molte scuole italiane, in diverse città, hanno ricevuto una mail di minaccia. Il messaggio arrivato stamattina, lunedì 16 novembre, annuncia un’esplosione nell’edificio entro 40 minuti e sostiene che il cibo della mensa sia stato avvelenato. Questa volta, però, nessun istituto è stato evacuato e le lezioni sono andate avanti. Le scuole hanno applicato la direttiva del Viminale, che considera inattendibili le minacce inviate in serie a migliaia di indirizzi.

Cosa c’è scritto nella nuova mail

Il testo, secondo Skuola.net, annuncia l’attivazione di un ordigno con un’esplosione entro 40 minuti. Il mittente sostiene anche che un dipendente della mensa abbia mescolato sostanze tossiche al cibo. Rispetto ai messaggi dei giorni scorsi, questa volta la firma è ridotta alle sole iniziali “M.A.”.

L’indirizzo da cui è partita la mail appartiene a un dominio violato di un’università vietnamita. Il messaggio non contiene richieste esplicite.

I tre allarmi in pochi giorni

La prima ondata di mail è arrivata mercoledì 11 novembre, la seconda il giorno dopo. Il 12 novembre, sempre secondo Skuola.net, le evacuazioni erano state 77. In tutti i casi le verifiche delle forze dell’ordine non hanno trovato ordigni.

Anche oggi i controlli hanno dato esito negativo. La Polizia di Stato di Vicenza, per esempio, ha comunicato l’esito negativo degli accertamenti negli istituti della provincia. A Savona, secondo Savonanews, i vigili del fuoco hanno ricevuto una ventina di chiamate.

Perché le scuole non sono state evacuate

La differenza rispetto alla settimana scorsa sta nella nuova direttiva del ministero dell’Interno, firmata da Matteo Piantedosi. Il testo considera inattendibili le minacce “manifestamente seriali”, cioè i messaggi identici spediti a molti destinatari. L’obiettivo è evitare che ogni mail di questo tipo blocchi le lezioni.

La direttiva è stata inviata a tutte le scuole il 13 novembre dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Secondo Tecnica della Scuola, chiede comunicazioni tempestive e coordinate, con chiarezza ed equilibrio. Invita anche a non diffondere informazioni non verificate, per non alimentare allarmi ingiustificati.

Cosa succede quando una scuola riceve la mail

La procedura prevede che le scuole segnalino subito la minaccia alle forze di polizia del territorio e all’Ufficio scolastico regionale, che a sua volta informa il ministero.

Per le famiglie il riferimento restano le comunicazioni ufficiali della scuola. L’invito della direttiva a non diffondere informazioni non verificate vale anche per le chat dei genitori e per i social.

Le indagini

Non è ancora noto chi ci sia dietro le mail. La firma richiama un nome già comparso nei messaggi precedenti, ma non ci sono conferme sull’identità reale del mittente né sul fatto che le tre ondate abbiano la stessa origine. Finora non sono stati resi noti risultati delle indagini.