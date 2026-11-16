Il provvedimento del Tribunale di Milano

La succursale italiana di Revolut finisce in amministrazione giudiziaria per un anno. Il provvedimento è stato eseguito oggi dalla Guardia di Finanza, su delega della Procura di Milano. Le indagini riguardano i rapporti tra la banca e persone indagate o condannate per riciclaggio, anche con l’aggravante mafiosa. Secondo la Procura, da Revolut sarebbero passati capitali per 76,5 milioni di euro. Operazioni che, sostengono gli inquirenti, si potevano bloccare con i controlli antiriciclaggio.

Il provvedimento del Tribunale di Milano

La misura è stata decisa dalla sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano. A chiederla è stato il pm della Direzione distrettuale antimafia Paolo Storari.

Tutto nasce dal lavoro del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. Gli investigatori hanno esaminato i rapporti tra l’istituto di credito e soggetti indagati o condannati per due reati: riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. In alcuni casi i reati erano aggravati dal metodo mafioso o dall’agevolazione mafiosa. Le verifiche hanno riguardato anche altri gravi reati, tra quelli previsti dalle norme antimafia.

Le contestazioni della Procura

La posizione della Procura è contenuta in una nota firmata dal procuratore di Milano Marcello Viola. Dalle analisi, si legge, è emerso come Revolut abbia un «modello gestionale stabile, che ha di fatto agevolato la realizzazione di operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per complessivi 76,5 milioni, che avrebbero potuto essere intercettate attraverso la puntuale applicazione dei presidi antiriciclaggio previsti dalla normativa».