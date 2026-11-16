«Palermo continua a scendere: è centoduesima su 107 province nella classifica sulla qualità della vita di ItaliaOggi e Sapienza, tre posti in meno in un anno. Le poltrone però non mancano mai: in quella gara la città resta imbattibile. Eppure il sindaco Lagalla vuole il bis e dice che un eventuale no glielo dovrebbero giustificare. Evidentemente i numeri non gli bastano.

Fare peggio è difficile, ma il professore saprà stupirci. Forse ha già pronto il “Monnezza Tour”: un itinerario tra cumuli di rifiuti e cassonetti stracolmi, pensato per i turisti più scettici, quelli che delle cartoline non si fidano. Ingresso libero, perché il biglietto i palermitani lo pagano già ogni giorno.

Ebbene, le classifiche si possono discutere, non ignorare. Per la qualità ambientale Palermo è terz’ultima tra i capoluoghi italiani. Dei 25 milioni di fondi europei destinati a strade e marciapiedi del centro, il Comune ne ha spesi appena 9mila. Palermo non ha bisogno di un secondo tempo della stessa partita. Ha bisogno di una squadra nuova e di un progetto serio per la città, e noi ci stiamo lavorando.» Michele Nasca e Michele D’Amico coordinatori di Noi Moderati a Palermo e provincia

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