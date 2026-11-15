I numeri

Sono 478mila gli italiani finiti a letto nella prima settimana di novembre con febbre, tosse e raffreddore. Ma l’influenza vera e propria, per ora, c’entra poco: solo il 5,7% dei campioni analizzati è risultato positivo ai virus influenzali. A circolare sono soprattutto i virus “cugini”, come i rhinovirus. E i più colpiti, come ogni anno, sono i bambini sotto i 5 anni. È la fotografia del primo bollettino della stagione 2026-2027 della sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità.

I numeri della prima settimana di novembre

Nella settimana dal 2 all’8 novembre l’incidenza è stimata in 8,5 casi ogni mille assistiti. Tra i bambini da 0 a 4 anni sale a circa 30 casi ogni mille, più di tre volte la media. Secondo l’Istituto superiore di sanità, i dati sono in linea con lo stesso periodo della scorsa stagione.

Il bollettino è tornato dopo mesi di stop. Lo commenta così il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’Università di Milano, come riporta RaiNews: «I primi 478mila casi in Italia confermano quanto sia importante disporre di un sistema di monitoraggio tempestivo, completo e affidabile».

In quasi tutta Italia l’incidenza è bassa o ai livelli di base, come in Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Umbria. Fa eccezione la Campania, dove è molto alta.

Quali virus circolano adesso

Nei campioni raccolti dai medici sul territorio i virus più frequenti sono i rhinovirus (25,7%), i virus parainfluenzali (17,1%) e gli adenovirus (8,6%). L’influenza si ferma al 5,7%.

Negli ospedali la situazione è simile: rhinovirus al 29%, virus parainfluenzali al 6,5% e coronavirus diversi dal Sars-CoV-2 al 6%. I tassi di positività più alti per influenza e Covid si registrano negli over 65.

Del resto, ricorda il Ministero della Salute, molti malanni di stagione vengono chiamati “influenza” anche se non lo sono, perché i sintomi sono spesso indistinguibili.

I sintomi dell’influenza

Secondo il Ministero della Salute, l’influenza comincia di solito all’improvviso, con febbre alta, tosse e dolori muscolari. Possono esserci anche mal di testa, brividi, poca fame, stanchezza e mal di gola. Nei bambini sono più frequenti nausea, vomito e diarrea.

La maggior parte delle persone guarisce in una settimana o dieci giorni. Rischiano di più le complicanze gli over 65, i bambini piccoli e chi ha malattie croniche: polmoniti batteriche, disidratazione, otiti e sinusiti, oppure il peggioramento di malattie già presenti, come il diabete.

Quando chiamare il medico

Per Pregliasco, che ne ha parlato anche ad Adnkronos Salute in un’intervista ripresa da Open, conviene sentire il medico se la febbre non passa o torna dopo essere scesa, se la tosse si accompagna a fatica a respirare, se compare dolore al petto o se le condizioni generali peggiorano. Una grave difficoltà a respirare o uno stato di coscienza alterato richiedono invece un intervento urgente.

Per il resto valgono riposo e liquidi, con i farmaci solo se servono. Gli antibiotici non agiscono sui virus. Va evitato anche di prendere insieme più prodotti con lo stesso principio attivo, come il paracetamolo.

C’è ancora tempo per il vaccino

Sì. Il Ministero raccomanda di offrire il vaccino in qualsiasi momento della stagione, anche a chi arriva in ritardo. La protezione si sviluppa in circa due settimane. Il vaccino antinfluenzale è gratuito per gli over 60, le donne in gravidanza e dopo il parto, chi ha malattie croniche e alcune categorie di lavoratori. È raccomandato anche ai bambini da 6 mesi a 6 anni. Ci si può vaccinare dal medico di famiglia, dal pediatra o negli ambulatori vaccinali.

Il vaccino protegge solo dall’influenza, non dagli altri virus respiratori che circolano in questi giorni.