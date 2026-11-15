La vicenda dalla provincia di Treviso

Un gallo che canta troppo presto, i vicini che si lamentano e poi, una notte, un colpo di fucile ad aria compressa. Cinque anni dopo, quella che sembrava una lite di vicinato è finita in tribunale. Un uomo di 40 anni di Zero Branco, in provincia di Treviso, è imputato per maltrattamento di animali con l’accusa di aver ucciso il gallo del vicino di casa. Lui nega. Il processo si aprirà il 27 gennaio.

Il gallo trovato morto in giardino

I fatti risalgono al 21 settembre 2021. Quel giorno il proprietario, un uomo di 72 anni, trova il gallo senza vita nel giardino di casa, con i segni evidenti di un colpo d’arma da fuoco.

L’animale era già al centro di polemiche nel vicinato. Alcuni residenti si lamentavano del suo canto, troppo forte al mattino presto. Per questo il 72enne decide di controllare i filmati delle telecamere di sorveglianza installate lungo il perimetro della proprietà.

Cosa mostrano le telecamere

Secondo quanto ricostruito da Fanpage, nelle immagini si vede una persona che, di notte, si avvicina alla recinzione, punta il gallo con un fucile ad aria compressa e lo uccide. Dopo la scoperta, il proprietario presenta denuncia alle forze dell’ordine e parte l’inchiesta.

Per l’accusa, a sparare sarebbe stato il vicino di 40 anni, che in passato si era già lamentato del gallo. La Procura gli contesta il reato di maltrattamento di animali, che avrebbe causato la morte del gallo, commesso «per crudeltà e senza necessità».

L’imputato nega tutto

Il 40enne respinge con decisione l’accusa. Sostiene di non essere la persona ripresa nei video e che le immagini non siano abbastanza chiare da permettere di identificare chi ha sparato.

Per questo ha rinunciato anche al decreto penale di condanna, che prevedeva una pena pecuniaria di 6.750 euro, e ha scelto di affrontare il processo. Il proprietario del gallo si è costituito parte civile per chiedere il risarcimento del danno.