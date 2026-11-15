La guida

Il canone Rai costa 90 euro l’anno e si paga in dieci rate da 9 euro nella bolletta della luce, da gennaio a ottobre. Ma non tutti devono pagarlo. Chi non ha la tv in casa deve presentare la dichiarazione di non detenzione entro il 31 gennaio 2027 per non pagare tutto l’anno. Gli over 75 con un reddito fino a 8.000 euro hanno tempo fino al 30 aprile 2027. Ecco chi è esente e come fare.

Quanto costa il canone Rai nel 2027?

Oggi il canone ordinario è di 90 euro l’anno, addebitati in bolletta elettrica in dieci rate mensili da 9 euro. Secondo Money.it, nel dibattito sulla legge di bilancio 2027 è stato presentato un emendamento di Forza Italia che permetterebbe di ridurre l’importo, ma non è detto che venga approvato. Una misura simile, lo scorso anno, non è entrata nel testo finale. Il pagamento in bolletta, invece, non è in discussione.

Chi non paga il canone Rai?

Non paga il canone chi non ha un televisore in nessuna delle case servite dall’utenza elettrica. Ci sono poi alcune categorie esenti per legge:

gli over 75 con reddito basso, se rispettano i requisiti;

con reddito basso, se rispettano i requisiti; i diplomatici e gli agenti stranieri accreditati in Italia, i funzionari consolari e il personale di organizzazioni internazionali;

i militari stranieri della Nato di stanza in Italia.

Non paga una seconda volta, inoltre, chi ha già il canone addebitato sulla bolletta di un altro componente della famiglia.

Come funziona l’esenzione per gli over 75?

Secondo QuiFinanza, i requisiti sono tre:

avere compiuto 75 anni : se il compleanno cade entro il 31 gennaio, l’esenzione vale per tutto l’anno, se cade tra il 1° febbraio e il 31 luglio vale solo per il secondo semestre;

: se il compleanno cade entro il 31 gennaio, l’esenzione vale per tutto l’anno, se cade tra il 1° febbraio e il 31 luglio vale solo per il secondo semestre; avere un reddito annuo, sommato a quello del coniuge, non superiore a 8.000 euro ;

; non vivere con altre persone che hanno un reddito proprio, a eccezione di colf, badanti e collaboratori domestici.

Per ottenere l’esenzione bisogna presentare un modulo dedicato, con un’autocertificazione su dati anagrafici e reddito. Le scadenze sono il 30 aprile 2027 per l’intero anno e il 31 luglio 2027 per il secondo semestre.

Come si dichiara di non avere la tv?

Chi non ha un televisore deve presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione. Vale un solo anno e va rinnovata ogni volta.

Per non pagare nel 2027 c’è tempo fino al 31 gennaio 2027 per l’intero anno. Chi la presenta dal 1° febbraio al 30 giugno 2027 è esonerato solo per il secondo semestre. Dopo il 30 giugno, la dichiarazione vale per il 2028.

Il modello ha due sezioni:

il quadro A , per chi non ha la tv in nessuna delle abitazioni servite dall’utenza elettrica;

, per chi non ha la tv in nessuna delle abitazioni servite dall’utenza elettrica; il quadro B, per chi ha già il canone addebitato sull’utenza di un altro componente della famiglia.

Come si invia la dichiarazione?

Ci sono quattro strade:

il servizio online dell’ Agenzia delle Entrate , con Spid, Cie o Cns;

, con Spid, Cie o Cns; la posta elettronica certificata, all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;

la raccomandata con ricevuta di ritorno;

un intermediario, come un Caf o un commercialista.

Domande frequenti

Entro quando si presenta la dichiarazione di non detenzione per il 2027?

Per non pagare il canone per tutto il 2027, la dichiarazione va presentata entro il 31 gennaio 2027. Chi la invia tra il 1° febbraio e il 30 giugno 2027 non paga solo il secondo semestre. La dichiarazione vale un anno e va rinnovata ogni anno se si continua a non avere la tv.

Gli over 75 devono fare domanda entro il 31 gennaio?

No. Per gli over 75 con reddito fino a 8.000 euro la scadenza per l’esenzione totale del 2027 è il 30 aprile 2027. Entro il 31 luglio si può chiedere l’esenzione per il secondo semestre. Il 31 gennaio è invece la scadenza per chi dichiara di non avere la televisione.

Cosa succede se il canone è stato addebitato per errore?

Si può chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate con l’apposito modello di richiesta, indicando il motivo per cui il canone non era dovuto. Il rimborso arriva con un accredito sulle prime bollette elettriche utili oppure, in alternativa, con un pagamento diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Un over 75 che vive con un figlio può avere l’esenzione?

Solo se il figlio non ha un reddito proprio. Tra i requisiti c’è infatti quello di non convivere con altre persone che hanno un reddito, a eccezione di colf, badanti e collaboratori domestici. Inoltre il reddito annuo dell’anziano, sommato a quello del coniuge, non deve superare gli 8.000 euro.

Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2026