Le novità

Niente patente B a 17 anni, ma via libera a patente e libretto digitali. Nel testo del nuovo Codice della strada approvato dal governo, la guida a 17 anni resta possibile solo con l’accompagnatore, come oggi. Dal 2028, invece, chi viene fermato a un controllo potrebbe non dover più esibire i documenti di carta. Il testo, però, non è ancora legge: è uno schema di decreto legislativo e deve completare il suo percorso.

Il testo approvato e i tempi

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera allo schema il 13 ottobre 2026, dopo una consultazione con più di cento associazioni e operatori del settore. La riforma è voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e riscrive il codice in vigore dal 1992.

Ora il testo passa al Consiglio di Stato, alla Conferenza unificata e alle commissioni di Camera e Senato. Secondo ItaliaOggi, le commissioni parlamentari hanno 90 giorni per il parere e il governo ha tempo fino al 13 marzo 2027 per adottare il decreto definitivo. Le nuove regole, secondo Sicurauto, dovrebbero applicarsi probabilmente dal 1° gennaio 2028. La data esatta la fisserà un decreto successivo. Durante l’iter il testo può ancora cambiare.

Guida a 17 anni: cosa resta e cosa salta

Nella bozza estiva c’era l’ipotesi della patente B a 17 anni. Nel testo approvato dal governo non c’è più, come riporta l’ANSA. La patente B resta quindi a 18 anni.

Resta invece la guida accompagnata, già prevista oggi per i 17enni, senza modifiche. Il ragazzo può guidare solo con un adulto accanto. Secondo Quotidiano.net, l’accompagnatore deve avere la patente da almeno dieci anni, non aver superato i 60 anni e non aver avuto sospensioni negli ultimi cinque anni.

Patente e libretto, quando non servirà la carta

Patente e carta di circolazione si potranno esibire su carta o in formato digitale. Anzi, non andranno mostrate affatto se la polizia può verificarle consultando le banche dati. Lo stesso vale per il certificato di assicurazione.

Secondo Assicurazione.it, le banche dati interessate sono tre:

l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per le patenti;

l’Archivio nazionale dei veicoli, per i libretti;

la banca dati dei veicoli assicurati, per la polizza.

Ci sono alcune eccezioni. Se al momento del controllo o dell’incidente il collegamento con gli archivi non è tecnicamente possibile, i documenti andranno mostrati. Chi guida un’auto a noleggio dovrà ancora tenere con sé il contratto, perché non esiste un archivio dei veicoli noleggiati. Il foglio rosa non servirà più su carta, perché è già registrato nell’Anagrafe.

Multe più basse e niente aumenti automatici

Gli importi minimi delle sanzioni vengono arrotondati per difetto. Le multe da 26 e 42 euro scendono a 25 e 40 euro, quelle da 83 e 87 euro diventano 80 euro. Si ferma anche l’adeguamento automatico all’inflazione ogni due anni.

Cambia la regola per l’eccesso di velocità. La multa non sarà più legata a quattro fasce fisse, ma crescerà in proporzione ai chilometri orari oltre il limite. Punti e sospensione della patente restano invece a fasce. I Comuni avranno 45 giorni, e non più 90, per notificare le violazioni rilevate dagli apparecchi automatici.

Più dura la stretta su chi circola senza assicurazione. Dopo un preavviso di 30 giorni per mettersi in regola scatta il divieto di circolare a tempo indeterminato.

Le altre novità per chi guida

Il testo interviene anche su autostrade e strade extraurbane:

sulle strade con almeno tre corsie per senso di marcia si potrà superare a destra quando le auto procedono in file parallele, mentre il sorpasso con manovra resta vietato;

sulle autostrade a tre corsie non si potrà viaggiare sotto i 100 chilometri orari nella corsia di sinistra, salvo traffico o maltempo;

nelle rotatorie avrà la precedenza chi è già dentro, se la segnaletica non dice altro;

in coda, senza corsia di emergenza, chi è a sinistra si sposta a sinistra e chi è a destra a destra, per lasciare un varco ai soccorsi.

I motociclisti potranno usare la corsia di emergenza in caso di incidenti o rallentamenti. Per le bici tradizionali cade l’obbligo di casco per gli under 14. Le bici a solo motore elettrico, più potenti di quelle a pedalata assistita, avranno invece targa e casco obbligatorio. Chi guida camion e autobus potrà farlo fino a 70 anni, e non più fino a 68, con una visita ogni due anni. Arrivano anche le targhe personalizzate, a patto che la sigla non sia già in uso.