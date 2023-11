Tragedia lungo la circonvallazione di Catania non lontano dal Policlinico. Una ragazza di appena 18 anni è morta ed un uomo è gravemente ferito al culmine di un terribile incidente avvenuto mentre i due attraversavano la strada.

Investiti due volte da due mezzi diversi

Si è trattato di un tragico doppio investimento, Incredibilmente le due vittime sono state travolte due volte da due mezzi diversi. Il dramma si è consumato in viale Andrea Doria.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la giovanissima e l’uomo stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono stati prima investiti da uno scooter Honda e successivamente da una Fiat Punto che sopraggiungeva e che, forse per la velocità sostenuta o a causa della visibilità ridotta anche per l’ora notturna oppure per la concomitanza delle due cose, non è riuscita a fermarsi in tempo nonostante il precedente incidente.

La ragazzina morta quasi sul colpo

Per la giovane, prima ad essere colpita da entrambi i mezzi, non c’è stato nulla da fare, mentre l’uomo subito soccorso è stato trasportato in ospedale in condizioni ritenute molto gravi.

L’incidente è avvenuto poco dopo il Tondo Gioeni in direzione Misterbianco. L’impatto è avvenuto nei pressi di un distributore di carburante Eni, vicino alla Cittadella.

Indagini in corso

Le indagini sull’accaduto sono affidate alla Polizia Municipale di Catania che dovrà ricostruire l’esatta dinamica e comprendere di chi siano le responsabilità della tragedia che si è consumata di fatto ieri sera prima delle 22

Gli ultimi investimenti pedonali in Sicilia

Poco più di una settimana fa l’ultimo investimento pedonale noto. Lo scorso 31 ottobre una donna di 43 anni è stata investita speronata da un automobilista in via Cavour proprio nei pressi della prefettura di Palermo che, dopo lo scontro, si sarebbe allontanato senza sincerarsi delle sue condizioni né aiutarla.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e portata con l’ambulanza al Civico dopo lunghi minuti d’attesa. Tutte le ambulanze erano bloccate nei pronto soccorsi in fila in attesa si affidare i pazienti ai medici. La donna si è procurata un trauma cranico e le sono stati suturati alcuni punti in testa. Gli agenti della polizia municipale intervenuti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza ma ,l’uomo si è presentato in seguito alle forze dell’ordine

