Ennesima tragedia della strada sulle strade siciliane. A Catania è morto Manuel Puglisi, un giovane di 22 anni che questa mattina attorno alle tre, ha perso il controllo della sua moto per motivi ancora da accertare. L’incidente è avvenuto nel cuore del centro etneo in via Pulè, nel quartiere San Cristofaro.

Un passante ha allertato le forze dell’ordine. I soccorsi sono giunti immediatamente ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Momenti di tensione sul posto perché sono giunti molti tra parenti e amici. Sul luogo della tragedia si sono portate le pattuglie della polizia municipale e dei carabinieri per effettuare i rilievi.

La notizia della morte di Manuel Puglisi ha sconvolto tutti coloro che lo conoscevano. Una tragedia inaccettabile e assurda per un ragazzo che si è sempre fatto apprezzare per le sue doti umane oltre che calcistiche.

Passato da calciatore, aveva giocato nelle giovanili del Catania

Il giovane si era preso una pausa dal suo sport ma fin da piccolo era stato protagonista sui campi della Sicilia. Aveva vestito la maglia del cuore, ossia del Catania. Dopo essere arrivato dall’Under 17 del Trapani, infatti, era riuscito a vestire i tanto amati colori rossazzurri arrivando col club fino alla Berretti.

Poi esperienze a Messina e poi in serie D a Biancavilla e Paternò. Poi la decisione di fermarsi. Manuel Puglisi era una promessa del calcio.

Il lutto del Catania calcio

Il club etneo ha ha espresso il proprio cordoglio con questo comunicato: “Il mondo dello sport siciliano piange oggi la scomparsa di Manuel Puglisi, giovane calciatore cresciuto in maglia rossazzurra. Catania Football Club esprime sincero cordoglio e abbraccia idealmente la famiglia Puglisi”.

Il cordoglio degli amici

Tanti i messaggi di cordoglio, in queste ore, per Manuel. Sui social la notizia è stata devastante ed ha gettato nello sconforto chi lo aveva incrociato nella propria vita.

“Oggi mi ha svegliato una notizia che lacera il cuore. Ciao Manuel, continua a giocare da lassù..Che la terra ti sia lieve”, “Come è potuto accadere !!!! Come!? Fai buon viaggio piccolo..Sempre nel mio cuore. Riposa in pace”, “Rimarrai sempre nel mio cuore”: sono solo alcuni dei tanti post a ricordo del 22enne.

Messaggi che sui social si moltiplicano di ora in ora e che descrivono il ragazzo come un giovane dall’animo buono e sempre disponibile verso il prossimo.